9:2! Fortunen überrollen Vahdet

Lebenstedt. Manchmal gibt es Tage, an denen einfach alles perfekt läuft. Die Fußballer des SV Fortuna Lebenstedt erlebten beim Bezirksliga-Saisonauftakt eben genau einen solchen. Mit 9:2 (3:1) bezwang die Elf von Trainer Daniel Reinsch den Absteiger KSV Vahdet Salzgitter.

„Ich bin gerade selbst ein wenig sprachlos“, erklärte Reinsch nach dem überraschend deutlichen Sieg. „Von vorne bis hinten war einfach alles perfekt bei uns, mir fehlen die Worte. Von jedem Spieler bei uns in der Fünferkette bis zu unseren zwei Stürmern war einfach jeder super.“

Fortunas Jan Pote zeigt sich torhungrig

In der Vorwoche hatte sich der KSV noch mit 4:1 im Bezirkspokal gegen die TSG Bad Harzburg durchgesetzt, dieses Mal lief allerdings nicht viel zusammen. Bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde lagen die Gastgeber durch Treffer von Jan Pote (9.) und Jan Zaube (15.) mit 2:0 vorne, Pote erhöhte in Minute 35 sogar auf 3:0. Entschieden war die Partie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, Leroy-Obinne Uche verkürzte aus Vahdet-Sicht kurz vor der Pause auf 1:3. Wer nun ein aufbäumen der Gäste erwartet hatte, sah sich jedoch getäuscht. Denn Lebenstedt drehte in Durchgang 2 richtig auf und schraubte das Ergebnis immer weiter in die Höhe. Besonders Jan Pote zeigte sich torhungrig, er legte noch zwei weitere Treffer nach.

Reinsch: „Das macht den Sieg umso überraschende“

Trotz des 9:2-Siegs möchte Daniel Reinsch die Gäste nicht kleinreden, der KSV stelle keine Laufkundschaft dar. „Vahdet verfügt grundsätzlich über eine gute Truppe, ist technisch wirklich stark. Das macht den Sieg in dieser Höhe für uns umso überraschender. Vielleicht haben wir sie mit unserem Spiel auch einfach überrascht.“

Zwar zeigte das gesamte Fortuna-Team eine starke Leistung, zwei Spieler wollte Coach Reinsch jedoch hervorheben: „Jan Pote war natürlich super, aber auch Patrick Blania hat eine starke Leistung gezeigt. Er ist ein richtiges Mentalitätsmonster.“

Fortuna: Kässmann – Ceglarski, Liebig (68. Pommerenke), Pramme, Pote (79. Wulf), Katmartzyk (68. Paulin), Kleiner, Gauger (59. Norman), Blania (79. Criscione), Zaube, Schwarz.

Vahdet: Kocabey – Hot, Öztürk, Ölmez, Üstbas (59. Igedli), Uche, Ökdem, Demir (85. Polat), T. Durmus, Kara (59. Alagöz), K. Durmus.

Tore: 1:0 Pote (9.), 2:0 Zaube (15.), 3:0 Pote (35.), 3:1 Uche (45.), 4:1 Gauger (57.), 5:1 Pote (59.), 6:1 Kleiner (63.), 7:1 Norman (67.), 8:1 Pote (76.), 9:1 Criscione (81.), 9:2 Alagöz (86.).

