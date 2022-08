Lichtenberg und Salder kassieren hohe Niederlagen

Brotlose Kunst: Ibrahim Miri (in Blau) und der MTV Lichtenberg haben eine deftige 2:7-Heimniederlage gegen Adersheim (in Weiß) kassiert.

Kein guter Sonntag für den MTV Lichtenberg und den VfL Salder in der Fußball-Bezirksliga 3. Die Lichtenberger verloren auch ihr zweites Heimspiel der Saison hoch und gingen gegen Aufsteiger Arminia Adersheim am Gehrbusch mit 2:7 (2:2) unter. Sogar noch einen Treffer mehr kassierte der VfL beim 1:8 (1:4) in Goslar.

MTV Lichtenberg – FC Arminia Adersheim 2:7 (2:2). Tore: 0:1 Barbier (32.), 1:1 Spintzik (33.), 1:2 Lüttichau (43.), 2:2 Hockmann (44.), 2:3 Kaptantogrul (60.), 2:4 Golombek (64.), 2:5 Marktl (67.), 2:6 Degering (82.), 2:7 Krüger (90.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach dem 0:8 zum Auftakt gegen Germania Bleckenstedt setzte es die nächste herbe Heimniederlage für den MTV. Lichtenbergs Trainer Stanislav Gross war nach dem Spiel regelrecht konsterniert. „Es passt grad nichts bei uns. Hinten sind wir viel zu anfällig und vorne zu ungefährlich. Wir haben genauso viele Chancen wie der Gegner, gehen hier aber in der zweiten Halbzeit komplett unter“, so ein regelrecht fassungsloser Gross kurz nach Schlusspfiff. In der ersten Halbzeit habe man mit dem Aufsteiger aus Adersheim noch mithalten können, dann habe sein Team aber komplett den Faden verloren. „Vor allem in der Viererkette in der Abwehr hat die Abstimmung nicht funktioniert. Der eine oder andere wirkte auch nicht wirklich bei der Sache“, sagte Gross, auf den jetzt noch jede Menge Arbeit zu kommt. Viel Zeit hat er allerdings nicht, weil am Mittwoch schon die nächste Partie beim KSV Vahdet Salzgitter ansteht.

Lichtenberg: Eisfeld – Miri (66. Günther), Hagdorn (25. Hassan Khalil), Hockmann, Spintzyk, Müller, Malandrino, Sieber, Schmidt (76. Reuper), Borchers, Houssein Khalil (66. Seebold).

Goslarer SC 08 – VfL Salder 8:1 (4:1). Tore: 1:0 Dürrbeck (2.), 2:0 Lora-Moreno (22.), 3:0 Hartwig (35.), 4:0 Lora-Moreno (38.), 4:1 Müller (43.), 5:1 Lora-Moreno (55.), 6:1 Almeida (64.), 7:1 Lora-Moreno (65.), 8:1 Frank (82.).

Bereits nach 84 Sekunden hatte sich das Unheil für den VfL Salder in Goslar angekündigt: Mit dem ersten Angriff gingen die Gastgeber in Führung. „Ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht von meiner Mannschaft. Wir haben von der ersten Minute an gepennt und den Gegner zu Toren eingeladen“, erklärte VfL-Trainer Fred Matejasik, dem ein wenig die Worte fehlten. Bei schnell ausgeführten Einwürfen des Gegners habe sein Team geschlafen, generell seien seine Jungs zu weit vom Gegenspieler weggewesen und hätten katastrophale Querpässe in den Fuß der Goslarer gespielt. „Die sind dann immer schön im Drei-gegen-Zwei auf uns zugelaufen und haben ein Tor nach dem anderen gemacht. Das war einfach nur schlecht“, so Matejasik.

VfL Salder: Gerberding – Feist, Hermann, Botta, Marquardt, Plehn, Karaman (46. Schneider), Kientopp (64. Kinscher), Goes (46. Schanowski), Pyrskalla (73. Ptzschk), Müller (73. Capar).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de