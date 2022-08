Fortuna dreht Halbzeit-Rückstand und behält die weiße Weste

Fortuna Lebenstedt geht aus den ersten drei Spieltagen der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga 3 mit der makellosen Bilanz von drei Siegen heraus. Dabei taten sich die Fortunen am Sonntag beim 3:1 (0:1) gegen den SV Rammelsberg zumindest in der ersten Hälfte schwer.

„Das waren die schwächsten 45 Minuten meiner Mannschaft in dieser Saison“, sagte der Fortuna-Coach Daniel Reinsch über die erste Halbzeit. Im 3-5-2-System kam sein Team nicht wirklich in die Partie und lag zur Pause durch ein Eigentor von Patrick Blania folgerichtig in Rückstand. „In der Pause gab es dann eine knackige Ansage an die Jungs“, verriet Reinsch.

Systemwechsel hilft der Fortuna

Die Worte ihres Trainers zeigten Wirkung bei den Fortuna-Spielern. Und nicht nur das. Reinsch brachte Marco Criscione und Kevin Stölzel und wechselte sein System. Fortan spielten die Hausherren mit einer Viererkette und zwei Dreierketten davor. „Unser Plan war es, im 4-3-3 mehr Druck über die Außen zu erzeugen und somit den erwarteten Abwehrriegel der Rammelsberger zu knacken“, erklärte Reinsch.

Der Plan des Trainers ging komplett auf. Vor allem Marvin Pramme drehte im zweiten Durchgang ordentlich auf. Er sorgte kurz nach der Pause für den Ausgleich und machte mit seinem 3:1 in der 84. Minute den Deckel auf die Partie. Das zwischenzeitliche 2:1 erzielte Florian Eggert (69.).

„Mit dem perfekten Saisonstart sind wir natürlich alle sehr zufrieden. Bis auf die erste Halbzeit heute, sieht das schon sehr gut aus“, sagte Reinsch und nahm das Ergebnis aus dem Duell Bleckenstedt gegen Vahdet (0:1) nach der Partie „wohlwollend“ zur Kenntnis.

Fortuna: Kässmann – Liebig, Eggert, Pramme, Katzmartzyk (26. Wulf, 78. Norman), Kleiner, Gauger (78. Pommerenke), Blania (46. Stölzel), Zaube, Paulin (46. Criscione), Schwarz.

Tore: 0:1 Eigentor Blania (31.), 1:1 Pramme (50.), 2:1 Eggert (69.), 3:1 Pramme (84.)

