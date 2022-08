TSV Üfingen hält 70 Minuten mit und wird dann überrannt

Sackgasse: Üfingens Stürmer Lukas Kamann (in Grün) bleibt an seinen Gegenspielern vom MTV Wolfenbüttel II hängen.

Fußballbezirksligist TSV Üfingen erlebte wie schon am vergangenen Spieltag (2:5 gegen Goslar) einen gebrauchten Sonntag. Denn innerhalb von wenigen Minuten gaben die Üfinger ein gutes Ergebnis beim Gastspiel beim MTV Wolfenbüttel II noch aus der Hand. Die Landesliga-Reserve der Lessingstädter markierte gegen die eigentlich gut agierenden Gäste innerhalb kürzester Zeit drei Tore. Davon konnten sich die Üfinger nicht mehr erholen. Am Ende stand eine 1:6 (0:1)-Klatsche zu Buche, die erst mal verdaut werden muss.

TSV Üfingen lässt seine guten Gelegenheiten liegen

„Wir waren nicht so schlecht, wie es das Ergebnis widerspiegelt. Wir haben gute Gelegenheiten gehabt, aber leider liegenlassen“, zog TSV-Coach Frank Leitermann ein erstes Fazit. Am Rande angemerkt: Es gab keinerlei Rivalitäten bezüglich der Strafanzeige eines MTV-Spielers gegen einen Üfinger-Kicker, die im Vorfeld für Aufsehen gesorgt hatte (wir berichteten ausführlich). Die erhitzen Gemüter vor der Partie hatten sich sichtlich beruhigt. Die Zuschauer sahen eine faire Partie, man hatte sich voll und ganz auf das Fußballspiel konzentriert. TSV-Trainer Leitermann dazu: „Beide Seiten haben sich dem Spiel gewidmet, so soll es sein.“

Drei Gegentore fallen nach Standards

Zum Spiel: Der Coach ärgerte sich darüber, dass man drei Tore nach Standards kassierte, darunter ein von Felix Richter verursachter Foulelfmeter. Das dürfe nicht passieren, denn seine Jungs hätten eigentlich ein ganz gutes Spiel absolviert und sich die hohe Niederlage selbst zuzuschreiben. „Wir sind viel gelaufen, haben die Bälle gut fest gemacht, waren stets gefährlich, wurden aber nicht belohnt“, so Leitermann. Es habe nicht an der Taktik oder dem Spielsystem gelegen, denn aus dem Spiel heraus seien die Treffer nicht gefallen.

Allerdings sei der MTV Wolfenbüttel II eine sehr spielstarke Mannschaft, gegen die es nie leicht sei, zu spielen. Nach dem 1:3 ließ Üfingen doch die Köpfe hängen und war nicht mehr so präsent wie zuvor. Laut TSV-Trainer haben die Zuschauer ein sehr gutes Bezirksligaspiel mit vielen Chancen gesehen.

TSV Üfingen: Tietze – Molau, Naß, Richter, Drabon, Kamann, Wagner (60. Schilling), Eimecke 46. Ruppert), Lüer, Sebulke (85. Wylensek), Laschkowski.

Tore: 1:0 (23.), 1:1 Lüer (54.), 2:1 (70.) 3:1 (72.), 4:1 (73.), 5:1 (75./FE), 6:1 (90+3).

