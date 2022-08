SV Innerstetal und Union Salzgitter meistern Auswärtshürden

Othfresen/Roklum. Der SVI verteidigt mit seinem 3:1-Sieg die Tabellenspitze in der Bezirksliga-Staffel 3. Union gewinnt 1:0 in Roklum.

Jan Hartmann und der SV Innerstetal (in Weiß) grüßen nach dem 3:1 in Othfresen weiter von der Tabellenspitze.

Mit einem sicheren 3:1-Sieg beim Aufsteiger FC Othfresen festigte der SV Innnerstetal in der Fußball-Bezirksliga 3 seinen Platz an der Sonne. Der SV Union Salzgitter feierte gleichzeitig mit dem 1:0-Arbeitssieg bei der SG Roklum/Winnigstedt seinen zweiten Saisonerfolg.

SVI mit ungewohnter Rolle im Mittelfeld

FC Othfresen – SV Innerstetal 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Jan Hartmann (26.), 0:2 Rosowski (60.), 0:3 Jan Hartmann (80.), 1:3 Marten Fricke (84.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für den SVI war die Spielauffassung vom Anpfiff weg ungewohnt. Die Elf von SVI-Trainer Frank Dierling benötigte etwas Anlaufzeit, um sich mit der Situation anzufreunden, selbst den Spielverlauf im Mittelfeld zu bestimmen. Der Aufsteiger aus Othfresen igelte sich am eigenen Strafraum ein. Der Spitzenreiter aus Groß Elbe nahm die Einladung dankend an. Mit Rochaden vor dem Strafraum des FCO brachten Luca Rosowski und Jan Hartmann die Abwehr der Heimelf ins Laufen. Die geschickten Anspiele in den Strafraum von SVI-Spielführer Malte Masberg sorgten dann fast im Minutentakt für Unruhe. Es dauerte jedoch bis zur 26. Minute, ehe Jan Hartmann eine butterweiche Flanke von Masberg zur 1:0-Führung verwertete. Bis zur Pause ließ der SVI dann die Zügel schleifen.

Nach der Pause dümpelte die Partie ohne Höhepunkte vor sich hin. Malte Masberg (55.) weckte sein Team mit einem Zwischenruf – „Wir müssen wieder mehr machen. Das ist derzeit zu wenig“ – wieder auf. Bereits fünf Minuten später erhöhte Luca Rosowski, nach einem starken Zuspiel von Niklas Lichter, auf 2:0. Die Heimelf meldete sich mit einer Einzelaktion von Lukas Quadt und seinem Lattenknaller von der Strafraumgrenze einmal in der Hälfte des SVI an. Mit dem 3:0 durch Jan Hartmann – mit einem Kopfball nach Ecke von Rosowski – war die Partie fast schon gelaufen. In den letzten zehn Spielminuten kam es in den Zweikämpfen zu etlichen Nickligkeiten. Dem FCO gelang durch Marten Fricke zwar noch der 1:3-Anschlusstreffer. Doch eine Wende gab es nicht mehr.

SV Innerstetal: Matzulla – Willich, J. Hartmann (81. Schüttke), Rosowski, Malte Masberg – Felix Fricke, Richter, Tillig (70. Kulisch), Müller – Gashi (70. Sievers), Lichter.

Union erarbeitet sich Sieg in Roklum

SG Roklum/Winnigstedt – Union Salzgitter 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Tamas Matolcsi (57.).

„Es war ein schweres Stück Arbeit“, so SVU-Trainer Lars Freytag in seinem ersten Fazit. Die Erfahrungen aus den vergangenen Spielen in Roklum hat Union genutzt. Der Heimelf überließen die Südstädter die Initiative im Mittelfeld. Aus der eigenen Abwehr startete der Gast dann seine Aktionen ruhig und ohne Zeitdruck. Jan Jaczak (21., 29.) verpasste bei zwei Kontern die mögliche Führung. Nach der Pause behielt Union die eingeschlagene Linie bei. Ein Zuspiel von Jaczak köpfte Tamas Matolcsi zum goldenen Tor in die Maschen. „Wir haben es überragend gespielt“, freute sich Trainer Freytag.

Union Salzgitter: Weykamp – A. Bischoff, C. Teuber, Matolcsi (89. Prause), J. Teuber – Notzon, Erlei, Arzbach, Duwe (88. Duljevic) – Jaczak, Justin Ruhrmann.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de