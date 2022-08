SC Gitter II bleibt ungeschlagen – aber auch ohne Sieg

Der SC Gitter II (in Blau) bleibt nach dem 1:1 gegen die TSG Wildemann in Staffel 1 auch im zweiten Spiel ungeschlagen.

Schwacher Spieltag für die Salzgitteraner Teams in der Fußball-Nordharzliga. Bis auf den 4:1-Derbysieg des FC Viktoria Thiede beim VfL Salder II (wir berichteten) gab es keine Erfolge für die heimischen Mannschaften.

Staffel 1: SC Gitter II zeigt zwei verschiedene Gesichter

SC Gitter II – TSG Wildemann 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Kühl (38.), 1:1 Hylski (51.).

Der SC Gitter II bekommt es aktuell noch nicht hin, zwei gleichwertig gute Halbzeiten auf den Platz zu bekommen. „Wir haben eine katastrophale erste Hälfte gespielt und waren Wildemann in Sachen Einsatzwille und Zweikampfverhalten klar unterlegen“, sagte Trainer Michael Weber zum 0:1-Pausenrückstand. In den zweiten 45 Minuten zeigte die Bezirksliga-Reserve dann ihr anderes Gesicht und erzielte prompt den Ausgleich. „Kurz vor Schluss wurde uns der vermeintliche Siegtreffer wegen eines angeblichen Stürmerfouls aberkannt. Diese Meinung hatte der Schiri allerdings exklusiv. Die Punkteteilung war aber alles in allem okay“, sagte Weber.

Staffel 2: TSV Salzgitter verliert mit spätem Gegentor

TSV Salzgitter – SG Achim/Börßum/Hornburg 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Schiwon (44.), 1:1 Heuer (45.), 1:2 Vöster (89.).

Co-Trainer Yasin Bayrakdar vertrat erneut Coach Marko Radmer, der sich immer noch im Urlaub befindet. Und Bayrakdar musste kreativ werden, was die Aufstellung betraf: „Ich hatte vier kurzfristige Absagen. Trotzdem war das eine klasse Mannschaftsleistung mit der ungewohnten Formation.“ Nach der Führung kurz vor der Pause kassierten die Gallier mit dem Gegenzug den Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit hat uns dann Keeper Justin Radmer lange im Spiel gehalten. Leider haben wir wie schon vergangene Woche kurz vor Schluss doch noch das Gegentor kassiert.“

GA Gebhardshagen – SG Bohrstadt 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Findeklee (67.), 1:1 Arun (86.).

Die Hausherren waren die klar dominierende Mannschaft. „Wir waren zweikampfstark und spielbestimmend und hätten schon früher höher als nur 1:0 führen müssen“, sagte Glück-Auf-Trainer Nico Nödler, der mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden war. Der Gegner sei gar nicht richtig ins Spiel gekommen. In der 86. Minute kassierten die Knappen allerdings in Unterzahl – das Auswechselkontingent war erschöpft und ein Spieler musste verletzt runter – doch noch den Ausgleich. „Eine gefühlte Niederlage für uns“, so Nödler.

