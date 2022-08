Nachwuchs-Spitzentennis beim WEVG-Cup des TC Bad

Luys Calin vom MTV Braunschweig ist amtierender deutscher U12-Vizemeister und hat sich in der U14 bis ins Halbfinale vorgespielt, wo er an der Nummer 1 der Setzliste und dem späteren Sieger Aleksander Konstantinov (HallescherTC) nur knapp scheiterte.

Das Tennis-Wochenende stand beim TC Bad komplett im Zeichen der Jugend. Beim 11. WEVG-Cup haben Mädchen und Jungen um wichtige Ranglistenpunkte gekämpft und sich dabei teils spektakuläre Ballwechsel geliefert.

Das Teilnehmerfeld der 11. Auflage des WEVG-Cups kam aus vielen Teilen der Republik. Von Bochum im Westen bis Halle/Saale im Osten waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Jahnstraße in Salzgitter-Bad gereist. Insgesamt 50 Nachwuchstalente waren wegen der begehrten Ranglistenpunkte gekommen.

Heraufstufung des Turniers lockt hochklassiges Teilnehmerfeld an

Von diesen gab es im Vergleich zu den Vorjahren mehr zu ergattern. Denn der WEVG-Cup wurde vom Verband heraufgestuft. „Die Jugendturniere sind in die Kategorien J1 bis J5 eingestuft. Wobei zu J1 unter anderem deutsche Meisterschaften mit vielen Punkten zählen und in der J5 nur wenige Zähler verteilt werden“, erklärt Turnierorganisator Manuel Wiesner. In diesem Jahr war das Turnier in Salzgitter-Bad der J3 zugeordnet worden.

„Darum hatten wir auch ein hochklassiges Teilnehmerfeld vor Ort“, erklärt Wiesner. Mit Luys Calin vom MTV Braunschweig schlug unter anderem der aktuelle Vizemeister in der Altersklasse U12 auf. Beim WEVG-Cup spielte er eine Stufe höher in der U14 und forderte dort im Halbfinale am Sonntag die Nummer 1 der Setzliste, Aleksander Konstantinov (Hallescher TC). Nach zwei spannenden Sätzen musste sich Calin knapp mit 6:7 und 3:6 geschlagen geben. „Das war schon sehr hohes Niveau, was die beiden Jungs da gezeigt haben. Getoppt wurde dies nur noch im Finale der U14“, sagt Wiesner. Dort schlug Konstantinov Jonas Eilert aus Hildesheim mit 7:5, 1:6 und 10:8 im Match-Tiebreak.

Starke Konkurrenz schreckt Salzgitteraner von der Meldung ab

Bei den U14-Jungen war auch der einzige Lokalmatador vom TC Bad vertreten: Eric Galler musste sich in Runde 1 allerdings Edwin Bernhardt aus Hannover mit 1:6, 1:6 geschlagen geben. „Die starken LK-Werte der Teilnehmer haben scheinbar einige Salzgitteraner Spieler davon abgehalten zu melden. Das ist dann die Kehrseite der Hochstufung des Turniers“, so Wiesner.

Der Turnierorganisator war mit dem Verlauf des Wochenendes hochzufrieden: „Der für Samstag angekündigte Regen blieb aus und wir haben ein ausgesprochen faires Turnier erlebt. Oberschiedsrichter Daniel Lange hatte keine Probleme.“ Seinen Dank richtete Wiesner vor allem an den Hauptsponsor WEVG, ohne den eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen sei.

Finale-Ergebnisse

Juniorinnen:

U12: A. Sabien (Wolfenbüttel) – V. Chythova (Wolfenbüttel) 6:4, 7:5

U14:

HR: A. Schneider (Hildesheim) – M. Steen (Hannover) 6:1, 6:1

NR: S. Sandrock (Magdeburg) – L. Klinner (Königslutter) 6:0, 6:0

U16: C. Seling (Osnabrück) – M. Latifaj (Bochum) 6:2, 6:1

Junioren:

U12:

HR: F. Dropp (Halberstadt) – T. Wedemeyer (Hannover) 4:6, 4:6

NR: N. Kujawski (Mörse) – M. Nogueira (Hannover) 6:7, 0:6

U14: A. Konstantinov (Halle) – J. Eilert (Hildesheim) 7:5, 1:6, 10:8

