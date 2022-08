Deutsche Meisterschaft Miniaturgolf-DM in Gebhardshagen: Dirk Otten ist Mitfavorit

Dirk Otten (TSV Salzgitter) geht als Titelverteidiger in Gebhardshagen an den Start.

Gebhardshagen. Die Bahnen in seiner Heimat kennt der Miniaturgolfer aus Gebhardshagen in- und auswendig. Bei der DM will Dirk Otten seinen Titel verteidigen.