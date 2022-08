Germania Bleckenstedt beendet „Landesliga-Woche“

Drittes Derby im vierten Spiel: Der SC Gitter empfängt am Sonntag ab 15 Uhr den FC Germania Bleckenstedt in der Fußball-Bezirksliga. Das Team von Trainer Michael Bock spielte bereits gegen den SV Union Salzgitter (1:0) und den SV Innerstetal (1:2).

SC Gitter muss gewinnen um sein August-Ziel zu erreichen

Vor allem das Spiel gegen den SVI passte Michael Bock ganz und gar nicht. „Wenn wir da nicht verlieren, stehen wir bei neun Punkten aus drei Spielen und alles ist gut“, so Bock. Seine persönliche Rechnung für den August waren acht Zähler aus den ersten vier Spielen. „Um das Ziel noch zu erreichen beziehungsweise zu übertreffen, müssen wir also gewinnen. Das wird gegen Bleckenstedt aber alles andere als leicht“, weiß der Coach.

Die 0:1-Niederlage des Gastes gegen Vahdet Salzgitter am vergangenen Sonntag sei überraschend gewesen und sei nicht wirklich hilfreich mit Blick auf das Duell am Sonntag: „Ich gehe davon aus, dass Bleckenstedt nach der Niederlage gegen Vahdet mit etwas Wut im Bauch bei uns auflaufen wird. Es ist kein Geheimnis, dass Germania individuell am stärksten in der Liga besetzt ist.“

SC Gitter benötigt Pascal Hilses Qualitäten in der Defensive

In seinem Team hätten sich in den vergangenen Wochen vor allem Youngster Jannis Rost und Innenverteidiger Pascal Hilse hervorgetan. „Pascal hat gegen Lochtum ein Tor selbst gemacht und das andere für Jannis ganz stark aufgelegt. Gegen Bleckenstedt wird er aber sicherlich etwas mehr im Verteidigungszentrum gebunden sein“, erklärt Bock mit Blick auf die starke Offensive der Bleckenstedter.

Die Gäste stecken mitten in einer „Landesliga-Woche“. Vergangenen Sonntag gab es die erste Saisonniederlage gegen Landesliga-Absteiger KSV Vahdet Salzgitter (0:1). Mittwoch folgte der rauschende Bezirkspokal-Auftritt gegen den Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig (5:0). Und nun geht es am Sonntag zum Abschluss zum zweiten Landesliga-Absteiger SC Gitter. Eine Standortbestimmung sollte nach diesen drei Spielen innerhalb von sieben Tagen durchaus möglich sein.

Bleckenstedt will gute Rolle spielen

„Wir haben gegen Vahdet Salzgitter durch die Bank weg keinen guten Tag erwischt. Gegen Vahdet Braunschweig hat die Mannschaft dann eine sehr gute Reaktion gezeigt und vor allem so gespielt, wie wir uns das im Trainerstab vorstellen“, zieht Germania-Trainer Gökhan Arikoglu eine Wochen-Zwischenbilanz. Mit einem ähnlichen Auftritt wie im Pokal gegen Vahdet Braunschweig könne sein Team in jedem Spiel eine gute Rolle spielen – auch beim SC Gitter.

Besonders hervorgetan hat sich im Pokalspiel Keeper Cedrik Jachmann. „Er hat eine bärenstarke Partie abgeliefert und sogar einen Elfmeter gehalten. Damit habe ich inzwischen ein Luxusproblem. Denn mit Rafael Frei und Cedrik habe ich zwei sehr gute Keeper. Wer am Sonntag im Tor steht, werde ich noch entscheiden“, so Arikoglu.

Generell könne er aus dem Vollen schöpfen: „Ich habe 22 Mann im Kader. Der eine oder andere wird deshalb in der zweiten Mannschaft aushelfen müssen“, beschreibt Arikoglu die derzeitige Situation.

