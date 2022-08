Lichtenberg verspielt erneut 1:0-Führung

Der MTV Lichtenberg bleibt auch nach dem vierten Spiel in der Fußball-Bezirksliga ohne Punkte. Beim 1:2 (1:1) beim SV Rammelsberg führte das Team vom Gehrbusch wie schon am Mittwoch beim KSV Vahdet Salzgitter mit 1:0, ging aber erneut als Verlierer vom Platz.

Eigentor sorgt für den bitteren K.o.

In einem Spiel, das hin und her ging und eigentlich mit einem Unentschieden das gerechte Ergebnis gehabt hätte, sorgte ein Eigentor von Kapitän Lars Sieber für den bitteren K.o. kurz vor dem Schlusspfiff. Damit endete für die Lichtenberger eine Woche zum Vergessen. Angefangen mit der Arbeitsverweigerung am vergangenen Sonntag beim 2:7 zu Hause gegen Aufsteiger Adersheim, über die unglückliche Niederlage bei Vahdet – inklusive zwei Platzverweisen – bis hin zum vermeidbaren 1:2 in Rammelsberg.

„Dennis Schmidt fehlte wegen einer Muskelverletzung, Dennis Engelmann und Waldemar Seebold waren gesperrt und dann verletzt sich Domenik Müller auch noch in der ersten Halbzeit am Steißbein und muss runter – irgendwann kannst du diese Ausfälle einfach nicht mehr kompensieren“, haderte Co-Trainer Eugen Reichert. Dass seine Mannschaft das Spiel trotzdem lange offen gestaltet habe, spreche für die Moral in der Truppe. „Aber wir müssen nicht drum herum reden: Der Saisonstart ist komplett schief gelaufen.“

MTV Lichtenberg: Eisfeld – Miri, Hagdorn, Hockmann, Spintzyk, Müller (27. Wuttke), Sieber, Hassan Khalil, Borewitsch, Borchers, Günther (75. Reuper).

Tore: 0:1 Miri (32.), 1:1 Sollorz (37./FE), 2:1 Eigentor Sieber (86.).

