SVI empfängt Goslar, Union reist nach Goslar

Justin Willich (in Rot) und der SV Innerstetal gehen nach vier Siegen und einem Unentschieden mit breiter Brust in die Partie mit dem Goslarer SC.

Eines steht vor den beiden Mittwochpartien in der Fußball-Bezirksliga bereits fest: Egal wie sie ausgehen, der SV Innerstetal geht am Sonntag wieder als Tabellenführer in den nächsten Spieltag. Der SVI trifft ab 19 Uhr auf dem Elber Berg auf den Goslarer SC und kann selbst bei einer Niederlage von den Harzern nicht von der Spitze verdrängt werden. Gleiches können auch der SV Rammelsberg und Union Salzgitter im zweiten Spiel ab 19.15 Uhr nicht schaffen.

SV Innerstetal – Goslarer SC 08 (19 Uhr). Der SVI ist sicherlich eine der positiven Überraschungen der noch jungen Saison. Noch ohne Niederlage steht das Team an der Tabellenspitze. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel gegen Goslar. Ohne dem SC Gitter zu Nahe treten zu wollen, gehe ich davon aus, dass wir auf den bislang spielstärksten Gegner treffen werden“, erklärt SVI-Trainer Frank Dierling. Dementsprechend erwartet er auch eine ganz andere Partie als noch am Sonntag gegen die SG Roklum/Winnigstedt. Dort musste sein Team gegen einen tiefstehenden Gegner viel Geduld beweisen und das Spiel machen. Das dürfte gegen den GSC anders aussehen.

SV Rammelsberg – SV Union Salzgitter (19.15 Uhr). Der Auftaktniederlage im Derby gegen den SC Gitter (0:1) ließ der SV Union gegen Othfresen (9:0), Roklum/Winnigstedt (1:0) und den SV Fümmelse (3:1) drei Siege folgen. Diese Serie gilt es, in Rammelsberg auszubauen. „Das ist unser klares Ziel. Das erreichen wir auch, wenn wir mit der richtigen Einstellung in das Spiel gehen“, erklärt Union-Trainer Lars Freytag und spielt damit auch ein Stück weit auf die Partie in Fümmelse an, die sein Team aufgrund einer schlechten Einstellung nur mit Glück gewonnen hat. „Es war gut, dass meinen Jungs aufgezeigt wurde, dass kein Spiel in dieser Liga ein Selbstläufer ist.“

