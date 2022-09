Fortuna Lebenstedt gegen VfL Salder hat immer Brisanz

Lebenstedt. Das Salzgitter-Derby steht am Wiedehopp an. In dem Duell gehts meist heiß her – und es fallen üblicherweise viele Tore.

Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft trennten sich der VfL Salder (in Blau-Weiß) und Fortuna Lebenstedt in der Vorrunde mit 0:0 - ein eher untypisches Ergebnis zwischen den beiden Lokalrivalen.

Es sind immer besondere Spiele, wenn Fortuna Lebenstedt auf den VfL Salder trifft. Am Sonntag ab 15 Uhr ist es in der Fußball-Bezirksliga wieder einmal so weit. Auf dem Wiedehopp steht das Nachbarschaftsduell an.

„Hitzig und emotional, aber nie unfair oder brutal“

„Es ist ein richtiges Derby. Die Jungs kennen sich alle untereinander. Dabei sind die Spiele meist hitzig und emotional, aber nie unfair oder brutal“, sagt VfL-Trainer Fred Matejasik. Und er muss es wissen. Schließlich hat er selbst für Fortuna gespielt und war 13 Jahre lang Jugendtrainer bei den Lebenstedtern.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An ein Spiel erinnert er sich ganz genau zurück. „In meiner ersten Amtszeit in Salder in unserer Aufstiegssaison in die Landesliga waren beim Heimspiel an der Parkstraße 1200 Zuschauer beim Derby gegen Fortuna. Die Atmosphäre war fantastisch. Da macht Fußballspielen richtig Spaß“, erinnert sich Matejasik.

Gründe für die besondere Rivalität zwischen Fortuna Lebenstedt und VfL Salder unklar

Warum es die besondere Rivalität zwischen den beiden Vereinen gibt, kann sich Matejasik nicht wirklich erklären. „Ich würde auch nicht von Rivalität sprechen. Die Spiele ziehen einfach seit jeher viel Publikum an und sie enden meistens torreich. Es wird also immer was geboten. Jeder einzelne Spieler und wir Trainer dürfen uns also auch am Sonntag freuen, dabei zu sein“, so der VfL-Trainer.

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams ist gar nicht so lange her. Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft an der Parkstraße in Salder gab es ein 0:0 im Vorrundenspiel. Dieses Ergebnis ist eher die Ausnahme, denn üblicherweise fallen viele Treffer in diesem Derby. So setzte sich der VfL in der vergangenen Bezirksliga-Saison in der Vorrunde mit 3:2 und 3:1 durch.

Fortuna-Trainer Daniel Reinsch hat noch zwei Rechnungen offen

Ein Umstand den Fortuna-Trainer Daniel Reinsch gern korrigieren möchte. „Wir haben da noch zwei Rechnungen aus der vergangenen Saison offen, die wollen wir sehr gern begleichen. Ich habe uns in beiden Spielen nicht als schlechtere Mannschaft gesehen und fand die Niederlagen höchst unglücklich“, so Reinsch. Dementsprechend motiviert seien er und seine Spieler vor dem Duell mit dem VfL. „Das 0:0 bei der Stadtmeisterschaft zählen wir nicht wirklich.“

Reinsch hat zumindest Erklärungsansätze, woher die Brisanz des Derbys herkommt. „Das ist zum einen die örtliche Nähe, dann viele gemeinsame Jahre in der gleichen Liga und das ein oder andere Aufstiegsduell der beiden Vereine“, so Reinsch, der seinem Gegenüber Matejasik etwas widerspricht: „Ich finde schon, dass es bei den Spielen heiß her geht. Gerade von außen wird häufig etwas Schärfe reingebracht.“ Davon will sich die Fortuna aber am Sonntag gar nicht beeinflussen lassen, sondern ihrer Favoritenrolle gerecht werden und die beiden Rechnungen aus der Vorsaison begleichen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de