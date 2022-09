Lichtenberg/Üfingen. Der Lichtenberger besteht die Prüfung und bringt viele neue Erfahrungen in die Trainingsarbeit mit ein

Fußball-Bezirksliga MTV-Trainer Gross hat die B-Lizenz in der Tasche

Das Fußball-Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Üfingen und dem MTV Lichtenberg (Sonntag, 15 Uhr) wird ein besonderes für MTV-Coach Stanislav Gross: Es ist nämlich sein erstes als B-Lizenz-Trainer. Unter der Woche hat er seine Prüfung in Barsinghausen bestanden.

Zwölf fallen durch, aber MTV-Trainer Stansilav Gross besteht die Prüfung zur B-Lizenz

„Ich bin sehr froh, dass ich die Abschlussprüfung bestanden habe. Damit hat sich der ganze Aufwand gelohnt“, sagt Gross. Er ist einer von 19 Trainern, die die B-Lizenz erworben haben. Zwölf Kollegen haben es nicht geschafft und müssen den Kurs wiederholen. „Daran sieht man, dass der Verband die Lizenzen einem nicht einfach so hinterher schmeißt. Man muss richtig was dafür tun“, berichtet Gross.

Er selbst habe den Aufwand anfangs unterschätzt. „Ich musste richtig büffeln. Das war eine Menge Stoff“, so der MTV-Trainer. Sowohl Theorie als auch Taktik wurden abgefragt und mit seinem Tutor Thomas Pfannkuch gelernt. Vom ehemaligen Profi, der unter anderem bei Eintracht Braunschweig und Olympique Lyon aktiv war, konnte Gross viel lernen. „Er hat einfach jede Menge Erfahrung und ich konnte sehr viel mitnehmen für mein Training beim MTV.“

Lichtenberger Mannschaft soll von den neuen Trainer-Fähigkeiten profitieren

Seine Lichtenberger Jungs mussten auch als Trainingsgruppe für eine praktische Übung herhalten. „Dabei ging es darum, der Mannschaft das Thema Schnelligkeit im Passspiel näher zu bringen. Die Einheit habe ich gefilmt und eingeschickt. In der Prüfung musste ich die Übung dann mit den anderen Trainerkollegen nachstellen und präsentieren“, berichtet Gross.

Er könne die Ausbildung zur B-Lizenz nur jedem wärmstens ans Herz legen: „Es bringt einen wirklich nach vorne. Allerdings darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man muss Zeit dafür haben und sich voll reinhängen. Die Durchfallquote spricht Bände.“

Seine Mannschaft, die aktuell noch bei null Punkten steht, wird von den neu erlernten Fähigkeiten ihres Trainers sicherlich profitieren – vielleicht ja sogar schon am Sonntag in Üfingen.

TSV Üfingen will nicht erneut „Aufbauhilfe“ leisten

In Üfingen ist Trainer Frank Leitermann derweil zufrieden mit der bisherigen Punktausbeute. Vor allem beim Blick auf das Auftaktprogramm. „Wir hatten mit Goslar, MTV Wolfenbüttel II und Fortuna Lebenstedt schwere Gegner zum Start und haben uns in den Spielen sehr gut geschlagen. Auch wenn die Niederlagen gegen Goslar und MTV II für meinen Geschmack zu hoch ausgefallen sind“, sagt Leitermann.

Gegen Lichtenberg hat sich Leitermann vor allem vorgenommen, nicht wieder der Aufbaugegner für den MTV zu sein. In der vergangenen Saison in der Abstiegsrunde setzte es nämlich zwei Niederlagen (1:5 und 1:3). „Damals stand der MTV ähnlich wie jetzt nicht gut da in der Tabelle und hat sich dann bei uns Schwung geholt. Das soll Sonntag nicht wieder passieren.“

