Gitter und Fortuna siegen jeweils mit 2:1

Der SV Fortuna Lebenstedt schwimmt weiter auf der Erfolgswelle in der Fußball-Bezirksliga 3. Mit dem 2:1 beim VfL Oker gelang dem Team von Daniel Reinsch bereits der fünfte Sieg im sechsten Saisonspiel. Den zweiten Erfolg in Serie holte sich der SC Gitter beim 2:1 im Heimspiel gegen die SG Roklum/Winnigstedt.

SC Gitter – SG Roklum/Winnigstedt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Günther (21.), 2:0 Rost (52.), 2:1 Germer (57.)

2:1 gewonnen, drei Punkte geholt, Anschluss an das obere Tabellendrittel hergestellt – das war es aber auch schon an positiven Dingen, die SC-Trainer Michael Bock von seiner Mannschaft zu sehen bekam. „Wir haben einfach schlecht gespielt. Die Fehlpassquote war exorbitant hoch und wir haben eigentlich keinen Spielzug vernünftig zu Ende gespielt. Gegen andere Gegner in dieser Liga gewinnen wir mit solch einer Leistung nicht“, ging Bock hart mit seinen Jungs ins Gericht. Für die einzigen Highlights sorgten Dustin Günther und Jannis Rost mit ihren beiden Treffern zum 2:0. Kapitän Günther traf dabei sehenswert aus 35 Metern. Fast die gleiche Entfernung hatte Christian Germer bei seinem 1:2-Anschlusstreffer überwunden. „Das war aber auch so ziemlich der einzige Torschuss der Gäste“, sagte Bock.

SC Gitter: Seidel – Hilse, Neugebauer, Adam (78. Errico), Hellinger (66. Schulz), Günther, E. Jaschkowitz, Hecker, J. Jaschkowitz, Rost, Kim.

VfL Oker – Fortuna Lebenstedt 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Mabidi (13.), 1:1, 1:2 Eggert (60., 90.+3/FE).

Im Duell der bislang ungeschlagenen Teams hat sich Fortuna Leben­stedt spät den Sieg gesichert. Nach den ersten 25 Minuten sah es allerdings nicht danach aus. Vor dem Spiel hatten Marvin Pramme und Kevin Stölzel kurzfristig absagen müssen. Die Umstellungen, die Fortuna-Trainer Daniel Reinsch dadurch vornehmen musste, sorgten zunächst für einen Fehlstart. „Wir haben uns von Oker den Schneid abkaufen lassen und sind verdient in Rückstand geraten“, so Reinsch.

Ab Mitte der ersten Halbzeit sei das Spiel allerdings in Richtung seiner Mannschaft „geschwappt“. „Wir haben dann immer mehr die Kontrolle übernommen“, erklärte der Fortuna-Coach. In der 60. Minute fiel dann der überfällige Ausgleich. Der junge Luke Normann, der aufgrund des Pramme-Ausfalls in die Startelf gerückt war und nach Ansicht seines Trainers „ein unfassbar starkes Spiel gemacht hat“, scheiterte mit seinem Versuch noch, den Nachschuss versenkte Florian Eggert. In der Folge lief der Gast an, wurde aber erst in der Nachspielzeit belohnt. Zweimal konnte Okers Keeper Pierre Holzberg die Schussversuche der Fortunen noch abwehren, ehe Mirco Kleiner beim dritten Nachschuss elfmeterwürdig gefoult wurde. Erneut Eggert verwandelte sicher.

Fortuna: Kässmann – Ceglarski, Eggert, Criscione (86. Deubel), Katzmartzyk (23. Paulin), Kleiner, Norman (90.+5 Wulf), Gauger, Pommerenke, Zaube, Schwarz.

