Der HSG LiSa schwinden bei Heimauftakt die Kräfte

Ein Spiel, das fast keinen Sieger verdient hatte, verlor die HSG Liebenburg-Salzgitter in der Handball-Landesliga der Frauen. Im ersten Heimspiel der neuen Saison unterlagen die Gastgeberinnen dem SC Dransfeld mit 20:25 (9:11).

Topschützin Bruns feiert frühe Rückkehr

Die gute Nachricht trotz der Niederlage war, die Achillessehnenverletzung von Celina Bruns ist früher als erwartet verheilt und die HSG-Topschützin hat die Ruptur auch mental hinter sich gelassen. Mit zwei Treffern von ihr und einem durch Laura Wilke ging die HSG am Anfang des Spiels gleich in Führung. Bis zum 6:4 durch Wilke, die mit insgesamt sechs Toren beste Schützin ihres Teams war, nährte die erste Viertelstunde die Hoffnung auf die ersten Saisonpunkte.

In der Folge stellte sich Dransfeld besser auf Bruns ein, die nach dem vorsichtigen Belastungstest vor Wochenfrist in Göttingen auf einen vollen Einsatz brannte. Früher von der Deckung angenommen, engte Dransfeld ihre Kreise erheblich ein. Hier machte sich das Fehlen von Lara Mertins-Oelker und Danijela Hinze bemerkbar. Gegen die robusten Gäste hatten die Liebenburgerinnen fortan ihre Mühe und gerieten in Not. LiSa kam kaum zu klaren Abschlüssen und hatte einige Male Pech mit Pfostentreffern.

Ein Spiel auf Messers Schneide

Die Gäste hingegen suchten konsequent den Weg zum Kreis, denn aus dem Rückraum strahlten sie nur wenig Torgefahr aus. „Das haben sie aber richtig stark hinbekommen“, erkannte Bruns an. Dransfeld drehte die Partie mit einem 6:2-Lauf und hielt den Zwei-Tore-Vorsprung bis zur Pause. Wie im ersten Abschnitt markierten Wilke und Bruns die ersten Tore und glichen zum 11:11 aus. Bis zur 53. Minute wogte die Partie hin und her. Bis zum 18:18 blieb alles auf des Messers Schneide. Sowohl Dransfeld als auch die Gastgeberinnen erhöhten die Quote ihrer technischen Fehler, allein neun unnötige Ballverluste leistete sich das Team von Fabian Matthes in der zweiten Hälfte – zu viele, wie sich noch herausstellen sollte.

Binnen zweieinhalb Minuten gab die HSG die Partie aus der Hand. Vier Gegentore kassierten die immer müder wirkenden Gastgeberinnen zum 18:22. Davon erholten sie sich trotz großen kämpferischen Einsatzes nicht mehr. „Dransfeld war im Stellungsspiel körperlich stärker und uns hat auch ein bisschen Glück gefehlt“, erklärte HSG-Coach Matthes.

HSG: Berg – Wilke 6 Tore, Härtel 5/4, Bagschik 3, Bruns 3, Singenstreu 2, Jansen 1, Apel, Hagedorn, Kaltwasser, Reske.

dl

