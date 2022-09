Gitters Trainer Michael Bock wechselt den Sieg ein

„Big Points“ für den SC Gitter in der Fußball-Bezirksliga: Im Heimspiel gegen den Goslarer SC dreht die Elf von Trainer Michael Bock einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1 (1:1)-Sieg und hat den Anschluss an die Spitzengruppe der Tabelle nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie endgültig hergestellt.

Goslar geht früh in Führung

Nach einer Abtastphase zu Beginn der Partie war es der SC Gitter, der den ersten Abschluss auf das Tor verbuchte. Malgeunsaem Kim wurde von Kapitän Dustin Günther mustergültig mit einem langen Diagonalball in Szene gesetzt, verzog aus zwölf Metern allerdings deutlich. In der 16. Minute war es wieder Günther, der das Spiel schnell machte und über einen Vertikalpass aus dem Zentrum war es wieder Kim, der im Eins-gegen-Eins gegen den Torwart die Chance auf die Führung hatte, diese aber erneut liegen ließ. Im direkten Gegenzug fiel dann das 0:1. Goslar spielte sich über die linke Angriffsseite bis auf die Grundlinie durch, legte zurück und nach einer kurzen Körpertäuschung schob Filipe Almeida überlegt ein. „Das ist so ärgerlich. Wir machen die Chancen vorne nicht und kriegen dann hinten das Gegentor“, so Trainer Bock nach der Partie.

Eine Viertelstunde musste sich seine Mannschaft sammeln und schlug dann durch einen Standard zurück. Eine Ecke fand den Kopf von Lauritz Hecker, der zum 1:1-Pausenstand einnickte.

Joker Kunze trifft zum Sieg

Die zweite Halbzeit brauchte wie der erste Durchgang etwas Anlauf. Der erste Abschluss gehörte dann den Gästen, die sich diesmal über rechts durchkombinierten und flach in die Mitte legten, doch SC-Keeper Thorben Hoffmann entschärfte den Flachschuss. Auf der Gegenseite hatte dann Kim auf seiner rechten Seite viel Platz, nutzte diesen allerdings lediglich zu einem abgefälschten Schuss. Die anschließende Ecke brachte Sebastian Hiebsch dann gefährlich vor das Tor, doch diesmal war Goslars Torwart Richard Fricke hellwach. In der 74. Minute hatte er aber keine Chance: Der kurz zuvor eingewechselte Lasse Kunze fasste sich aus 18 Metern ein Herz und versenkte den Ball im Tor. „Manchmal ist es so einfach. Wir haben viele Chancen erspielt, kamen aber nicht zum Abschluss. Lasse hat es dann einfach mal versucht“, freute sich Bock über den Siegtreffer. In der Folge ließ der SC mehrere Konterchancen liegen und durfte sich bei Hoffmann bedanken, der in der 85. Minute einen Flachschuss sensationell parierte.

Tore: 0:1 Almeida (17.), 1:1 Hecker (31.), 2:1 Kunze (73.).

