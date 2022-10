Fortuna Lebenstedt macht das halbe Dutzend voll

Fortuna Leben-stedt ist nach der ersten Saisonniederlage vom vergangenen Montag (3:4 beim SC Gitter) zurück in der Erfolgsspur der Fußball-Bezirksliga. Gegen Schlusslicht FC Othfresen feierten die Krähenrieder einen 6:0 (2:0)-Kantersieg. Der TSV Üfingen setzte parallel die Erfolgsserie gegen die Spitzenteams der Liga fort, siegte beim VfL Oker mit 2:1 (2:0) und verließ die Abstiegsränge.

Nach leidenschaftsloser erster Halbzeit legt Fortuna Lebenstedt richtig los

Fortuna Lebenstedt – FC Othfresen 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Pramme (36.), 2:0 Eigentor Kaiser (45.), 3:0 Kleiner (55.), 4:0 Eggert (65.), 5:0 Liebig (87.), 6:0 Pramme (90.). Besonderes: Gelb-Rot für Othfresen (63.).

Fortuna-Trainer Daniel Reinsch war beim Gang in die Kabine nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft – trotz der 2:0-Pausenführung seiner Mannschaft. Die Leistung habe bei Weitem nicht dem entsprochen, was sich der Coach vorgestellt hat. „Wir haben ohne Leidenschaft gespielt und ich habe den Jungs während des Spiels gesagt, dass der Gegner zwar erst einen Punkt auf dem Konto hat, aber wenn wir so weitermachen, sind es nächste Woche zwei oder sogar vier.“ Zur zweiten Halbzeit wurde es dann besser und das Ergebnis schnellte dementsprechend in die Höhe. „Trotz des klaren Ergebnisses müssen wir unsere Leistung in den kommenden Spielen aber wieder steigern. Vor allem die erste Halbzeit war eine Katastrophe“, so Reinsch, dessen Team gegen einen tiefstehenden Gegner seine Probleme hatte.

TSV Üfingen geht früh mit zwei Treffern in Führung

VfL Oker – TSV Üfingen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Drabon (8.), 0:2 Lüer (25.), 1:2 Celik (90.+2).

Dem TSV Üfingen ist ein dicker Überraschungscoup gelungen. Bereits nach 25 Minuten führten die Gäste mit 2:0 und gaben diese Führung nicht mehr aus der Hand. Die Treffer markierten Moritz Drabon (8.) und Philipp Lüer (25.). Nach der Partie zeigte sich TSV-Coach Frank Leitermann mehr als zufrieden: „Das war heute eine klasse Vorstellung meiner Mannschaft und ein verdienter Sieg. Ich bin mega-stolz auf meine Truppe. Sie hat diszipliniert alles so umgesetzt, wie wir das im Vorfeld besprochen haben.“

Als Grundstein für den Erfolg sah Leitermann die sehr aufmerksam und sicher agierende Defensive, die bis auf den Gegentreffer in der Schlussminute nichts anbrennen ließ. Zudem habe in den 90 Minuten jeder für jeden gekämpft. Die Elf habe sich so den Sieg verdient. Mit einer noch besseren Chancenverwertung hätte man sogar schon viel früher die Weichen auf einen deutlicheren Erfolg stellen können. „Wir waren mit unseren gefährlichen Kontern stets dem 3:0 näher als der Gastgeber einem Treffer“, bilanzierte der TSV-Trainer, der keinen einzelnen Spieler herausheben wollte.

„Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und somit ein Klasse-Auftritt meines Teams, das sich den Dreier hoch verdient mit nach Hause nehmen kann.“ Mit dem Erfolg verlässt der TSV Üfingen die Abstiegsplätze. Dazu Leitermann: „Das ist mental für den Kopf wichtig. In der Liga wird einem nichts geschenkt.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de