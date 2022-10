SG STV/MTV will ihren Spitzenplatz festigen

Es läuft bei den Volleyballmännern der SG STV/MTV Salzgitter derzeit in der Regionalliga. Nach drei Spieltagen steht das Team von Trainerin Bianca Kerkmann mit zwei Siegen auf Platz 3 der Tabelle. Das Ziel im Heimspiel gegen den VfL Lintorf am Samstag ab 18 Uhr in der Gymnasiumsporthalle Salzgitter-Bad ist es, die Topposition zu verteidigen und den dritten Sieg in Folge einzufahren.

„Wir wollen auch gegen Lintorf unser Spiel durchziehen, den Heimvorteil nutzen und unsere Erfolgsserie ausbauen“, gibt sich Kerkmann offensiv vor dem vierten Saisonspiel ihrer Mannschaft. Das Selbstbewusstsein kommt nicht von irgendwo her. Nach dem 1:3 zum Saisonauftakt bei der GfL Hannover folgten zwei sehr überzeugende Auftritte gegen die DJK Kolping Northeim (3:0) sowie im Derby vergangenen Sonntag bei den Vallstedt Vechelde Vikings (3:1). Beide Erfolge wurden jeweils mit einem sehr schmalen Kader eingefahren.

Etatmäßiger Libero der Salzgitteraner ist zurück

In Vechelde musste gar Finn Schäfer nach zweijähriger Volleyballpause kurzfristig auf der Libero-Position aushelfen. „Gegen Lintorf ist jetzt unser etatmäßiger Libero Tobias Feustel wieder aus dem Urlaub zurück und wird uns sicherlich noch mehr Stabilität in der Annahme und Abwehr geben“, freut sich Kerkmann über die Entspannung im Personalbereich.

Dabei hatte vor allem Schäfer ein Extralob von der Trainerin für seinen Einsatz gegen die Vikings erhalten. Genauso wie Derby-„MVP“ Jannik Feustel. Der „Spieler des Spiels“ von Sonntag soll auch gegen Lintorf mit seinen Zuspielen für ordentlich Angriffsdruck sorgen.

Lintorf hat offenbar Stärke früherer Jahre eingebüßt

Genau mit diesem Druck wollen die SG-Spieler ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Denn diese haben sie inne, wenn man die Tabelle zurate zieht, wo der Gast derzeit noch auf dem vorletzten Platz steht. Der VfL hat offenbar etwas von der Stärke früherer Jahre eingebüßt, die die Lintorfer zwischenzeitlich bis in die Dritte Liga spülte. In den ersten drei Saisonspielen gab es drei Niederlagen. „Allerdings haben sie auch zweimal knapp in fünf Sätzen verloren“, merkt Kerkmann an. Die dritte Niederlage gab es gegen den selbst ernannten Aufstiegsfavoriten TK Hannover (1:3).

Dementsprechend fokussiert geht die SG in die Partie. „Wir wollen wie gegen die Vikings in jeden Satz von Anfang an mit Druck gehen und somit für eine Verlängerung unserer Siegesserie sorgen“, erklärt Kerkmann.

