Salder II entführt einen Punkt beim TSV Salzgitter

Lebenstedt. Mit einem klaren Plan ist die Bezirksliga-Reserve des VfL in das Spiel gegangen und ergatterte den zweiten Punkt der Saison.

In der Fußball-Nordharzliga erkämpfte sich Tabellenschlusslicht VfL Salder II mit einem 1:1 (0:0)-Remis gegen den TSV Salzgitter seinen zweiten Punkt in dieser Saison.

Salder unterbindet lange Bälle auf Yannick Kirschner

Trotz früher Torchancen durch Yannick Kirschner (7.) und Bashar Darwish (12.) kamen die Gastgeber gegen kämpferisch agierende Gäste nur schwer ins Spiel. Mit Joel Plechaty und Leroy Ney bot VfL-Trainer Peter Hoppe gleich zwei Innenverteidiger auf. „Wir wollten die langen Bälle auf Jannick Kirschner unterbinden“, so Hoppes Plan, der nicht ohne Wirkung blieb. Auch Sturmpartner Moumen Aljallod hatte mit der tiefstehenden VfL-Abwehr seine Mühe.

Mit der Einwechslung von Ezan-Kaan Seven nach der Pause erhöhten die Gallier zunächst erfolgreich den Offensivdruck. Mit einem Fernschuss aus 20 Metern war es schließlich TSV-Spieler Jemian Kirschner, der über die VfL-Abwehr hinweg den Ball zur 1:0-Führung ins Tor traf (57.). Die Gastgeber wollten die Vorentscheidung und drängten Salders Reserve tiefer in die eigene Hälfte. Für Salders Abwehr geübte Praxis in den letzten Spielen.

VfL-Reserve kommt zum nicht unverdienten Ausgleich

Salder schöpfte in der Schlussphase Hoffnung auf einen Punktgewinn. Die beste Chance hatte Nils Wagner, dessen Freistoß TSV-Keeper Justin Radmer mit den Fingerspitzen zur Ecke lenken konnte. In der Nachspielzeit wurde Salders Plechaty regelwidrig im TSV-Strafraum vom Ball getrennt. Den fälligen Elfmeter verwandelte VfL-Kapitän Leroy Ney dann zum glücklichen, aber nicht unverdienten 1:1-Ausgleich (90.+2). „Das haben wir uns heute selbst zuzuschreiben – es ist eine gefühlte Niederlage“, befand TSV-Trainer Yasin Bayrakdar. Auf der Gegenseite war Peter Hoppe sichtlich erfreut: „Wir haben uns heute endlich für unsere Arbeit belohnt“.

Tore: 1:0 J. Kirschner (57.), 1:1 Ney (90.+2/FE).

