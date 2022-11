Kamann rettet TSV Üfingen das Remis in Roklum

Fußball-Bezirksligist TSV Üfingen bleibt im gesicherten Mittelfeld der Staffel 3. Am Sonntag stand ein hochverdientes 1:1 (1:0) bei der SG Roklum-Winnigstedt zu Buche. Anschließend trauerte TSV-Trainer Frank Leitermann den vielen vergebenen Einschussmöglichkeiten in der zweiten Halbzeit nach.

Die Partie lief in den ersten 45 Minuten komplett an den Üfingern vorbei. Bereits nach fünf Minuten ging die SG durch Philipp Scholz in Führung. „Dadurch sind wir wieder ohne Not nervös geworden und konnten nicht unser Spiel durchsetzen. Das war einfach schlecht, da muss man nichts beschönigen“, sagte Leitermann nach dem Spiel.

TSV Üfingen zeigt nach der Pause mehr Initiative und belohnt sich

Nach der Pause wendete sich das Blatt. Üfingen übernahm sofort die Initiative und setzte die Gastgeber unter Druck. Resultat war das verdiente und überfällige 1:1 (70.), das Stürmer Lukas Kamann erzielte. Danach gab es Einschussmöglichkeiten im Minutentakt, aber es sollte an diesem Spieltag einfach nicht sein. Alles Anrennen war vergeblich, zudem stand mit Leon Stahlmann ein guter Keeper seitens der Roklumer auf dem Platz.

Erneut erwies sich die SG Roklum-Winnigstedt als ein sehr unbequemer Gegner, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Deshalb war TSV-Coach Leitermann am Ende mit dem Remis doch zufrieden. „Drei Punkte wären natürlich besser gewesen, aber ich bin auch so total stolz auf die Mannschaftsleistung, vor allem mit der Vorstellung nach dem Seitenwechsel. Da haben wir alles reingelegt. Leider fiel kein weiteres Tor.“

Tore: 1:0 Scholz (5.), 1:1 Kamann (70.).

ust

