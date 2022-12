Deutlicher Pflichtsieg mit Sorge um Ceglarski

Die Salzgitter Icefighters haben auch das dritte Aufeinandertreffen mit den Wunstorf Lions in dieser Saison in der Eishockey-Regionalliga deutlich gewonnen. Nach 24:0 und 9:1 hieß es am Freitagabend in der Eissporthalle am Salzgittersee am Ende 19:1 für das Team von Trainer Radek Vit gegen das Schlusslicht. Allerdings bezahlten die Stahlstädter den hohen Erfolg teuer. Denn mit Jakob Ceglarski kam ein weiterer Spieler zum eh schon gut gefüllten Verletztenlager der Icefighters hinzu.

Während die Gäste nur mit elf Feldspielern nach Lebenstedt reisten – darunter auch die ehemaligen Icefighters-Spieler Maik Gatzka und Nils Blankschyn – mussten die Hausherren mit Daniel Herklotz und Christian Pelikan zwei kurzfristige berufliche Ausfälle verkraften. Dafür gab Yannick Göpel aus dem Nachwuchs der Grizzlys Wolfsburg, der seit zwei Wochen in Salzgitter mittrainiert, sein Debüt. Auch Laurenc Koch erhielt eine weitere Bewährungschance. Im Tor teilten sich die Ersatzkeeper Pablo Schewe und René Schoch die Partie.

Icefighters gelingen sogar zwei Tore in Unterzahl

Bereits nach zehn Minuten war klar, dass für die Gäste wenig zu holen sein wird an diesem Abend. Durch Tore von Kirill Borisov, Adam Strakos (2) und Tobias Kreismer führten die Icefighters mit 4:0. Am Ende gelangen den Stahlstädtern sogar zwei Tore in Unterzahl. Als bester Torschütze mit sieben Treffern trug sich Strakos in die Statistik ein. Einzig die Verletzung von Ceglarski trübte den Abend.

„Da hoffen wir, dass er nicht langfristig ausfällt“, erklärte Trainer Radek Vit nach dem Spiel. Ansonsten war er vor allem mit den Auftritten seiner Keeper zufrieden: „Für Pablo und René war es wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Wir wissen, dass wir uns auf beide verlassen können, wenn Dennis Korff mal ausfällt – heute konnten sie sich zeigen.“ Auch Yannick Göpel habe seine Sache gut gemacht.

Info: Die für Sonntag angesetzte Partie gegen den Adendorfer EC wurde kurzfristig abgesagt, weil die Gäste krankheitsbedingt keine Mannschaft zusammen bekamen.

Die Statistik

Icefighters: Schoch, Schewe – Göpel, L. Vit, Siglreithmaier, Löwing, Bahr, Rötsch – Müller, Čermák, Strakos, Bersevics, Pape, Ceglarski, Kreismer, Borisov, Koch.

Tore: 1:0 Borisov (6., Čermák, Kreismer), 2:0 Strakos (7., Müller), 3:0 Kreismer (9., Pape), 4:0 Strakos (10., Siglreithmaier, L. Vit), 5:0 L. Vit (12., Müller, Čermák, in 5:4-ÜZ), 6:0 Pape (12. Ceglarski, Löwing), 7:0 Kreismer (19., Čermák), 8:0 Čermák (22., Müller, in 5:4-ÜZ), 9:0 L. Vit (24., Borisov), 10:0 Strakos (25., Pape, L. Vit), 11:0 Strakos (27., Čermák),12:0 Müller (32., Pape, in 4:5-UZ), 13:0 Kreismer (34., Pape), 14:0 Strakos (38., Müller), 15:0 Čermák (40.), 16:0 Strakos (48., Kreismer, in 4:5-UZ), 17:0 Bahr (52., Pape, Strakos), 18:0 Bersevics (53., Čermák), 19:0 Strakos (55., Müller, Čermák), 19:1 Schneekönig (55.).

Strafen: Icefighters: 6 Minuten, Wunstorf: 6 Minuten.

