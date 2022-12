3:0 und 2:1! Starke Ausbeute für den TSV Salzgitter

Der TSV Salzgitter klettert in der Tabelle der 1. Kegel-Bundesliga. Die Lebenstedter konnten beide Heimspiele am Wochenende gewinnen.

TSV Salzgitter – Ninepin Iserlohn 3:0 (52:26, 4865:4324). Die Gäste aus Iserlohn reisten ersatzgeschwächt nach Salzgitter, was dem TSV in die Karten spielte. Bereits nach dem ersten Block kristallisierte sich heraus, dass den Hausherren zwei Punkte wohl nicht mehr zu nehmen sein werden. Jörg Brandenburg war mit seinen 841 Holz vollkommen zufrieden: „Ich habe die Woche noch krankheitsbedingt umgelegen, dementsprechend war das komplett in Ordnung.“ Philipp Unger kam auf 815 Holz, womit die TSV-Kegler die Gegner Jan Morwitz (756) und Ersatzmann Lars Winterpracht (686) klar im Griff hatten.

Im zweiten Block zeigte dann Dirk Henningsen sein Können, kegelte mit 848 Holz Tagesbestleistung und holte sich die zwölf Zähler aus der Spielerwertung. Andreas Twardowski konnte da nicht mithalten und kam lediglich auf 753 Holz und bot dem letzten Iserlohner Block eine kleine Angriffsfläche. „Andi war auf den Außenbahnen noch ganz okay unterwegs, kam aber auf den Mittelbahnen überhaupt nicht ins Rollen“, erklärte Brandenburg.

Doch Carsten Warnecke (790) und Felix Simmert (818) ließen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Matthias Gronwald kegelte zwar mit 794 Holz die beste Leistung seines Teams, kam damit aber nur auf acht Punkte aus der Spielerwertung, was am Ende nicht reichte, um den Zusatzpunkt zu ergattern. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Brandenburg: „Das war richtig gut von uns. Vor allem Felix hat mit einem super Endspurt auf den Mittelbahnen letzte Zweifel beseitigt.“

TSV Salzgitter – KSC Hüttersdorf 2:1 (47:31, 4752:4617). „Mittelschwere Katastrophe“, so bezeichnete Brandenburg den ersten Block gegen das Topteam aus dem Saarland. „Ich war heute vollkommen saft- und kraftlos“, erklärte der Salzgitteraner Sportwart, der seine Erkrankung von unter der Woche und das Spiel vom Vortag doch noch spürte. „Ich habe keinen Fuß vor den anderen bekommen. Habe nicht dort aufgesetzt, wo ich wollte und die Power hat gefehlt. Das war von vorne bis hinten nur Schrott“, ging Brandenburg hart mit sich selbst ins Gericht.

Nach zwei Bahnen war für Brandenburg und Unger noch alles in Ordnung und sie hielten mit den KSC-Spielern Daniel Schulz und Robin Schrecklinger noch mit. „Doch dann bin ich komplett abgesoffen“, so Brandenburg, der auf 769 Holz kam. Parallel verkrampfte auch Unger, der zumindest 786 Holz erspielte. Schulz (826) und Schrecklinger (818) waren jedoch uneinholbar. Der TSV ging mit einer 89-Holz-Hypothek in die folgenden Blöcke.

Der TSV-Mittelblock um Stefan Weber und Andreas Twardowski konnte den Rückstand dann deutlich verkürzen. Nach den 787 Holz von Weber und 767 Holz von Twardowski waren es plötzlich nur noch 8 Holz Rückstand für den TSV. Denn Marius Weber (740) und Timo Matzger (733) kamen mit den schwer zu spielenden Bahnen im TSV-Heim nicht zurecht. „Die Youngster von Hüttersdorf haben hier richtig Lehrgeld bezahlt“, so Brandenburg, der seine Hoffnungen auf Felix Simmert und Carsten Warnecke im Abschlussblock legte.

Und Simmert startete famos. 211 Holz standen nach der ersten Bahn auf der Anzeigetafel. Warnecke legte mit 215 Holz auf Bahn 2 sogar noch einen drauf. Doch der Hüttersdorfer Marc Glöckner blieb mit 227 Holz dran an den TSV-Spielern. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dass Simmert und Warnecke auf Bahn 3 vorentscheiden konnten. Glöckner kam lediglich auf 195 Holz während Warnecke (205) und Simmert (230) davonzogen. Am Ende standen 843 Holz auf der Anzeigetafel für Simmert, der sich damit auch die zwölf Punkte aus der Spielerwertung holte. Warnecke kam auf genau 800 Holz, während Glöckner (759) und sein Teamkollege Holger Hamm (739) abreißen lassen mussten.

Damit wurde aus der „mittelschweren Katastrophe“ zu Beginn doch noch ein Happy End. Denn der TSV sicherte sich durch den Schlussspurt noch den 2:1-Heimsieg.

