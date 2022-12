Ersatzgeschwächte LiSa-Luchse haben in Geismar keine Chance

Eine Halbzeit lang haben die Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) im Landesligaspiel beim MTV Geismar in Göttingen gut mitgehalten, dann musste der Mini-Kader jedoch den immer weiter schwindenden Kräften Tribut zollen. Die Luchse verloren am Ende deutlich mit 21:39 (11:15).

HSG Liebenburg-Salzgitter muss ohne gelernte Torfrau antreten

„Das war trotz der klaren Niederlage eine schöne Auswärtsfahrt, die uns als Mannschaft wieder enger zusammen gebracht hat“, bilanzierte Trainer Fabian Matthes, für den das Ergebnis schon im Vorfeld zweitrangig war. Denn er wusste, dass ihm wichtige Stützen wie Chiara Härtel oder Celina Bruns fehlen würden. Was er nicht wusste, war die Tatsache, dass er keine gelernte Torhüterin mit in die Studentenstadt wird nehmen können. Annett Berg wurde nicht rechtzeitig fit und so musste Alissa Kaltwasser zwischen die Pfosten. „Und sie hat das vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht“, lobte Matthes seine Aushilfs-Torfrau. Sie hielt ihre Mannschaft im Spiel.

Bis zur 20. Minute lagen die Luchse sogar in Front (8:7). Dann aber zogen die Gastgeberinnen das Tempo an und gingen mit einer 4-Tore-Führung in die Kabine. „Das war noch vollkommen in Ordnung“, so Matthes.

Lisa-Luchse müssen der hohen Belastung Tribut zollen

Nach dem Seitenwechsel merkte man seinem Team jedoch die hohe Belastung an. Mit nur acht Feldspielerinnen blieben dem Trainer nicht viele Möglichkeiten seinen Schützlingen zu Verschnaufpausen zu verhelfen. Die Vorentscheidung fiel direkt nach Wiederanpfiff. Zwar konnte Fenja Mönnich-Matthes noch auf 12:15 verkürzen, doch ein 5:0-Lauf des MTV sorgte für klare Verhältnisse.

Trotzdem konnte Matthes positive Dinge aus der klaren Niederlage ziehen. Mit der A-Jugendlichen Anne-Charlotte Winkelmann, Leonie Reske und Hannah Eichhorn präsentierten sich gleich drei Spielerinnen mit einem guten Auftritt.

HSG LiSa: Kaltwasser – Huwald, Mönnich-Matthes 10 Tore, Hinze 2, Wilke 2, Eichhorn 3, Reske 2, Winkelmann, Apel 2.

