2:0! Fortuna Lebenstedt gewinnt zum Abschluss

Fortuna Lebenstedt durfte am letzten Spieltag des Jahres zweimal jubeln. Die Krähenrieder gehen mit einem Sieg und auf Platz 2 in die Winterpause.

Das Fußballjahr 2022 in der Fußball-Bezirksliga 3 ist beendet. Im letzten Spiel konnte Fortuna Lebenstedt einen weiteren Heimsieg einfahren. Alle anderen angesetzten Nachholpartien fanden beziehungsweise finden aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht mehr statt. In Krähenriede wurde am Sonntag trotz schmuddeligem Winterwetter angepfiffen und die Fortuna holte dabei ein 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger TSV Lochtum. Bis auf die 2:5-Niederlage gegen Spitzenreiter Germania Bleckenstedt verzeichnete die Truppe vom Wiedehopp damit ausschließlich Heimerfolge in dieser Saison und führt damit auch die Heimtabelle vor den Bleckenstedtern an.

Fortuna Lebenstedt bekommt Unterstützung aus der Reserve

Gegner Lochtum war am Sonntag alles andere als zufrieden damit, noch einmal in diesem Jahr ranzumüssen. „Das haben sie bereits bei der Ankunft lautstark kommuniziert. Aber ich bin ganz ehrlich: Wir sind Fußballer und das ist nun einmal ein Freiluftsport. Wer in der Halle spielen will, muss zum Volleyball oder Handball geben“, erklärte Fortuna-Coach Markus Stephan, der Daniel Reinsch (Urlaub) an der Linie vertrat. Stephan selbst hatte mit vielen Absagen zu kämpfen und schickte seinen Dank an die Reservemannschaft: „Wir haben Hilfe aus unserer Zweiten bekommen und ich muss den Jungs ein riesen Kompliment machen. Jeder, der auf dem Platz gestanden hat, hat sein Herz heute dort gelassen, sich von den widrigen Bedingungen nicht aus dem Konzept bringen lassen und alles für den Sieg getan. Ich bin wirklich begeistert von der Leistung.“

Markus Stephan ist sehr zufrieden mit der Entwicklung

Ging es nach 45 Minuten noch torlos in die Kabine, sorgten Rick Liebig (63.) und Lennart Gauger (71.) in der zweiten Halbzeit für den verdienten Abschlusserfolg, der den Schlusspunkt auf eine starke Hinrunde der Fortunen setzte. „Hätte mir einer im Februar, als wir noch in der Abstiegsrunde der vergangenen Saison gespielt haben, gesagt, dass wir am Ende des Jahres mit 44 Punkten auf Platz 2 der Tabelle stehen, hätte ich das sofort unterschrieben“, freute sich Stephan über die Entwicklung seiner Mannschaft hin zu einem Topteam der Bezirksliga 3.

Tore: 1:0 Liebig (63.), Gauger (71.).

