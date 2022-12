TSV Salzgitter wird bei eisigen Temperaturen kalt erwischt

Der TSV Salzgitter hat zum Jahresabschluss in der Fußball-Nordharzliga eine Niederlage beim TuS Cremlingen kassiert. Auf dem Kunstrasen setzte es eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Das Spiel war die einzige Partie, die an diesem Wochenende in den Staffeln 1 und 2 in der Nordharzliga angepfiffen wurde.

„Wir waren schon sehr verwundert, dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat bei diesen Bedingungen“, sagte TSV-Trainer Yasin Bayrakdar, mit Blick auf den gefrorenen und leicht mit Schnee bedeckten Platz.

Bei winterlichen Temperaturen wurden die Gallier dann zu Spielbeginn zusätzlich kalt erwischt. In der Anfangsphase wurde ein Handspiel im TSV-Strafraum geahndet und Cremlingen nutzte diese Chance vom Elfmeterpunkt zur frühen 1:0-Führung. Die Gäste zeigten eine gute Reaktion und fanden schnell ins Spiel zurück. „Es war quasi ein Spiel auf ein Tor. Leider hat uns das Quäntchen Glück gefehlt oder wir haben den besser positionierten Nebenmann nicht gesehen“, berichtete Bayrakdar, der dementsprechend mit einem Pausenrückstand in die Kabine gehen musste.

TSV erhöht nicht, dafür trifft Cremlingen

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es dann Elfmeter für seine Mannschaft. Ali Dia verwandelte sicher und glich die Partie in der 55. Minute wieder aus. „In der Folge hätten wir nachlegen müssen“, kritisierte der Coach die mangelnde Chancenverwertung seines Teams. Am Ende kam es wie so oft im Fußball: Machst du vorne die Tore nicht, kassierst du sie hinten. „Cremlingen kam einmal durch und machte den Siegtreffer. So stehen wir am Ende mit leeren Händen da“, trauerte Bayrakdar den vergebenen Möglichkeiten nach.

Trotzdem war der Coach zufrieden mit der Leistung seiner Jungs bei diesen schwierigen Bedingungen. „Wir gehen jetzt erst einmal in die Winterpause, sammeln die Kräfte und im neuen Jahr werden die Karten dann neu gemischt, da greifen wir dann noch einmal richtig an.“ Das nächste Spiel des TSV findet am 19. März auf heimischen Platz gegen den TSV Destedt statt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de