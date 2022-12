SCU SalzGitter verliert in Wolfenbüttel

Beim Tabellenzweiten der Fußball-Landesliga, dem MTV Wolfenbüttel hingen die Trauben für die B-Junioren des SCU SalzGitter bei der 0:3 (0:2)-Niederlage am Samstag zu hoch. Auf einem gut bespielbaren und schneefreien Kunstrasenplatz konnten die Gäste ihre vielen gesundheitlichen Ausfälle nicht kompensieren. Die Lessingstädter dominierten den Spielablauf von Beginn an.

Viele Absagen bei SCU SalzGitter vor dem Spiel

Vor der Partie hatte das Trainerduo des SCU, Marco Cordes und Marco Krause, mit vielen kurzfristigen Absagen zu kämpfen. „Wir hatten durch die Grippewelle vier Ausfälle in unseren Reihen. Doch eine Absage wollten wir bei unseren vielen Nachholspielen unbedingt vermeiden. Unsere Abwehr mussten wir komplett umstellen“, so Marco Cordes.

Spiel in Wolfenbüttel ist schnell entschieden

Der Titelanwärter aus dem Meeschestadion nahm das Heft sofort in die Hand. Bis zur Pause führte der MTV durch den Doppelpack von Luis Bendix Cerrillo verdient mit 2:0. In der Pause stellte Cordes die Abwehr noch einmal um. Nach dem dritten Treffer von Lenn Simon Knackstedt zum vorentscheidenden 3:0 nahmen die Südstädter die grippegeschwächten Ali Suleiman, Joey Ben Bock und Arda Turhan vom Feld. Mit einer kompakten Abwehrleistung am eigenen Strafraum verhinderte der Gast weitere Einschläge in seinem Kasten.

„Mein Team hat sich gut verkauft. Wir haben einen großen Kader und haben keine Probleme bei der Aufstellung gehabt. Es hat sich jedoch herauskristallisiert, dass die Harmonie gegen den Titelaspiranten nicht vorhanden war“, stellte Cordes nach dem Abpfiff fest. Auf die Rückkehr seiner erkrankten Akteure bis zum nächsten Spieltag setzt das Trainerduo aus der Südstadt.

Das Heimspiel gegen den SV Reislingen-Neuhaus am kommenden Samstag, 10. Dezember, im eigenen Stadion und die Auswärtspartie beim JFV Göttingen am 17. Dezember in Göttingen wollen die Südstädter in jedem Fall noch spielen. „Die Ausfälle bringen uns nichts. Die Jungs wollen kicken“, so Cordes.

Tore: 1:0, 2:0 Cerrillo (17., 31.), 3:0 Knackstedt (53.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de