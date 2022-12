Adventslaufs des SV Union Salzgitter mit starken Zeiten

Beim 40. Adventslauf des SV Union Salzgitter hat es Frau Holle am Sonntag gut mit den Teilnehmern und Veranstaltern gemeint. Der mit einer weißen „Zuckerschicht“ geschmückte Vöppstedter Forst bot den Läuferinnen und Läufern eine perfekte Kulisse für starke Leistungen und einen sportlichen Start in die Weihnachtszeit.

Beste Leistung läuft Alexander Fürle vom TSV Eintracht Wolfshagen

Die beste Leistung des Tages lieferte einer der Gäste auf der anspruchsvollen 5200 Meter langen Waldrunde. Alexander Fürle vom TSV Eintracht Wolfshagen, der in diesem Jahr bereits einen Halbmarathon in bemerkenswerter Zeit von 1:14:02 Stunden gelaufen ist, war auf dem etwas rutschigem Parcours eine Klasse für sich. Scheinbar mühelos leicht lief er nach 19:26 Minuten mit deutlichem Vorsprung ins Ziel. Ihm folgte als Zweiter der 36-jährige Nils Oslislok (Mietens&Partner) in 21:47 Minuten. Einen starken Eindruck hinterließ auch der 57-jährige Peter Stock (LT Oker/M55). Er benötigte 25:11 Minuten.

In der Klasse M60 trennten Sieger und Zweitplatzierten lediglich 8 Sekunden. Hier rannte Jürgen Link (Mietens&Partner) in 28:21 Minuten knapp vor Riad Salti vom Lauftreff (28:29) über die Ziellinie. Noch enger war der Ausgang bei den Senioren 70+. Lokalmatador Peter Siems (28:25) musste sich Klaus Peter Flachsmann vom TSV Bredelem nur um eine Sekunde geschlagen geben. Die stärkste Leistung bei den Frauen zauberte die Unionerin Natascia Nuzzo auf den weiß gepuderten Kurs. Die W40-Läuferin beeindruckte als Siegerin mit flotten 26:56 Minuten vor der Zweitplatzierten Melanie Bremer (31:08).

Die 10.200 Meter lange Strecke beherrschte der Salzgitteraner Thomas Ewert am besten. In 42:14 Minuten hatte er deutlichen Vorsprung vor Oliver Koch (LT Oker/46:00) und dem 37-jährigen Ringelheimer Dominik Koida, der 49:35 Minuten benötigte. Mit den „Oldies“ Andreas Voigt (LT Salzgitter/M60), der 58:08 Minuten unterwegs war, und Reinhard Becker (M65), er lief nach 54:13 Minuten ins Ziel, trugen sich zwei weitere Sölter in die Siegerliste ein.

Starke Gemeinschaft: B-Jugend des SV Union Salzgitter läuft gemeinsam

Dass im Vereinsleben des SV Union Gemeinschaft groß geschrieben wird, bewiesen die Fußballer aus der B-Jugend. Die gesamte Mannschaft nahm am „Nikolauslauf“ in der Klasse M16 teil. Sie bildeten mit 13 Teilnehmern auch das stärkste Feld der verschiedenen Klassen. Als Sieger zeichnete sich mit Nikolas Raeth ein Athlet aus, dessen Herz für Fußball, aber auch die Leichtathletik schlägt. Er beendete die 2500 Meter nach guten 11:22 Minuten. Ihm folgte als Zweiter Julius Alexander Stoz (11:40) und als Dritter Halsin Hazda (11:47).

In der Altersklasse M10 war Branko Bock (Borussia) nach 8:43 Minuten über 1400 Meter Strecke im Ziel. Rieke Tostmann (W11, Borussia) benötigte für diese Strecke 6:57 Minuten. Die mit 6 Jahren jüngste Teilnehmerin war Catharina Swoboda. Sie überlief nach 12:39 Minuten die Ziellinie, währen der älteste Teilnehmer Bodo Pfeuffer vom MTV Jahn Schladen mit seinen 83 Lenzen walkend 50:33 Minuten für 5200 Meter benötigte.

