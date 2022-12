DC Hallendorf holt sich die Herbstmeisterschaft

Der DC Hallendorf scheint in der Darts-Landesliga einfach nicht zu stoppen zu sein. Am letzten Hinrundenspieltag setzte der Aufsteiger seine grandiose Siegesserie fort und sicherte sich die Herbstmeisterschaft. Gegen die Black Sheep aus Braunschweig gelang mit dem 8:4 der Auftakt nach Maß, dem die Hallendorfer ein weiteres 8:4 über Gastgeber „The Devils Neighbours“ folgen ließen.

Es waren die Siege 6 und 7 in dieser Saison, mit denen der Ligaprimus seine weiße Weste wahrte und die Führung in der Tabelle auf vier Punkte ausbaute, da Verfolger Dutch Legionaires gegen Ölsburg Federn ließ.

Eric Gohde spielt Drei-Dart-Schnitt von 74 Punkten

In beiden Spielen waren bereits die Einzel der Grundstein zum Erfolg. Gegen die „schwarzen Schafe“ gingen fünf der sechs Partien an die Hallendorfer, gegen „des Teufels Nachbarn“ vier. Diesen Vorsprung gab das Team um Kapitän Markus Hoffmann in den Doppeln nicht mehr aus den Händen. Gegen Black Sheep gelang Eric Gohde das beste Einzel des Tages. Er spielte einen Drei-Dart-Schnitt von stolzen 74 Punkten pro Aufnahme inklusive zwei Short Legs von 16 und 18 Darts. An der Seite von Pascal Jeske holte er zudem beide Doppel. Der Sieg gab zusätzliches Selbstbewusstsein für das Duell mit den Devils Neighbours.

Erneut beruhigende Führung vor den Doppel hilft Hallendorf

Vor allem Daniel Riedel ließ sich von Gohde anstecken und feuerte reihenweise hohe Punktzahlen auf die Anzeigetafel. Neben einer 180 warf er mit 17 Darts das beste Leg. Markus Hoffmann und Pascal Jeske sorgten für die beruhigende Führung vor den Doppeln. Dort machten die Hallendorfer gleich im ersten Durchgang Nägel mit Köpfen. Timo Schweppe/Rene Hagemann und Jeske/Gohde behielten im fünften Leg die Nerven und holten mit 3:2 die Punkte. Gohde/Jeske trumpften dabei mit Legs von nur 15 und 17 Darts auf, Hagemann/Schweppe trugen sich mit einem 18-Darter in die Specials-Liste ein. Riedel/Hoffmann machten den Tagessieg mit ihrem 3:1 vorzeitig perfekt. „Ich bin mächtig stolz auf die Teamleistung und die Herbstmeisterschaft“, so Kapitän Hoffmann.

