Abfuhr von Avalanche

Wolfenbüttel Stimmungsvoll wurde die Wrestling-Show in der Lindenhalle gestern Abend eröffnet. Die Aktiven flogen durch die Luft und klatschten schön auf den Ringboden. Team „Rise“ um Lucky Kid (in blau, oben) kündigte gleich mal hochmutig an, jeden Kampf für sich zu entscheiden und dementsprechend alle Titel...