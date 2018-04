Kreisverwaltung bedauert Pannen rund um die DM

Wolfenbüttel Nun ist sie da, die Stellungnahme des Landkreises. Am gestrigen Freitag meldete sich Pressesprecher Andree Wilhelm und berichtete von seinen Recherchen zur Deutschen Meisterschaft Ü45 am vorigen Wochenende. Die Wolfenbütteler Basketballerinnen hatten sich beklagt, dass die neue Sporthalle Am Wall...