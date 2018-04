Tor in der Nachspielzeit entscheidet

Schöppenstedt. Der Tabellendritte aus Schöppenstedt hat den Tabellenzweiten FC Viktoria Thiede im Gipfeltreffen zu Gast. In der Partie ging es um den Relegationsplatz zum Aufstieg. Am Ende gab es lange Gesichter beim Gastgeber. Ein Freistoß in der Nachspielzeit ließ die Gäste jubeln. ...