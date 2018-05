Arminia will wieder Vollgas geben

Adersheim. Der FC Arminia Adersheim tritt in der Fußball-Nordharzliga auf der Stelle. Mehr als Platz zwölf ist im Moment in der Tabelle nicht drin. Nach dem Spiel am Mittwoch gegen Wendessen, dass Adersheim mit 3:1 auswärts gewann, kommt der SVW jetzt als Gast. Vorher sprach Thomas Küpper mit...