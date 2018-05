Auf der Suche nach der Herausforderung

Die Chance kam völlig unverhofft. Es war Samstag, der 14. Oktober 2017. Lennart Arendt guckte sich in der Lindenhalle das Heimspiel der MTV Herzöge Wolfenbüttel gegen die Cuxhaven Baskets in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B an. „Als gebürtiger Cuxhavener war ich neutral“, lacht der 25-Jährige....