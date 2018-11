Trotz Last-Minute-Tor keine Feierstimmung

Gegen das Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga – Othfresen – schaffte es die Reserve des MTV Wolfenbüttel in letzter Minute gerade noch so, den Ausgleich zu erzielen. „Dieses Unentschieden fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagt Rusgar Yusuf, MTV-Trainer. MTV Wolfenbüttel II – FC Othfresen 3:3...