MTV will die Revanche gegen Gifhorn

Keine Pause am Feiertag für die Fußballer des MTV Wolfenbüttel. Eben diese empfangen am Tag der deutschen Einheit den MTV Gifhorn zum Niedersachsenpokalspiel um 15 Uhr. Bei dem Namen MTV Gifhorn stellen sich die Nackenhaare der Lessingstädter auf, denn die 0:4-Heimniederlage in der Oberliga ist...