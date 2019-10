Trotz verletzter Hand – Sieg nach Punkten

Wenn der Wolfenbütteler Profiboxer Misto Abdulaev in Braunschweig einen Kampf hat, kann er sich auf die grandiose Unterstützung von Freunden, Familie und Bekannten verlassen. So auch dieses Mal beim Kampf gegen Sinisa Gambelic aus Bosnien geschehen. Zu hallenweitem Jubel führte ein dominanter Auftritt, der in einem deutlichen Sieg nach Punkten endete.

Samstag Abend, 700 Zuschauer und eine hervorragende Stimmung. Alles war angerichtet für den Profikampf des Lessingstädters. „Ich war ein wenig aufgeregt, die Halle war eine eher kleine. Ich hatte das Gefühl, dass fast alle Zuschauer hinter mir standen“, berichtet der Lokalmatador Misto Abdulaev. Der Kampf begann schon in der ersten Runde mit deutlichen Vorteilen für den Publikumsliebling.

Einige Schläge erreichten das Ziel, für einen schnellen k.o. reichte es allerdings nicht. „Mein Gegner war ein sehr starker Boxer, sobald er einen Treffer gesetzt hat, hat er immer nachgelegt“, analysiert Misto Abdulaev.

In der zweiten Runde passierte dann etwas, das den gesamten Abend hätte ruinieren können. Misto Abdulaev konnte einen harten Schlag gegen den Bosnier setzen, ein Wirkungstreffer. „Danach hat meine linke Schlaghand extrem geschmerzt und ich konnte nicht mehr mit einhundert Prozent zuschlagen“, berichtet der Wolfenbütteler. Er habe bereits seit dem vergangenen Jahr immer wieder schwere Probleme an seiner linken Klebe gehabt. Auch innerhalb der vergangenen Trainingseinheiten habe er die Probleme deutlich gespürt, den Kampf wollte Abdulaev aber keinesfalls verpassen.

„Im Vorfeld wollte ich unbedingt meinen zehnten Sieg im zehnten Kampf holen. Das war mein großes Ziel“, berichtet der Boxer. Der Kampf zog sich bis in die letzte Runde. Abdulaev wollte wegen seiner Verletzung an der Hand keine Risiken eingehen und quälte sich über die immer länger erscheinenden Runden. „Sinisa Gambelic hat auch ein paar Treffer bei mir gelandet, ich würde aber sagen dass ich das Match durchgehend dominiert habe“, so Abduelaev.

Nach der sechsten Runde stand immer noch kein Gewinner fest, also mussten die Punktrichter entscheiden. Das Urteil fiel allerdings sehr einseitig zu Gunsten des Wolfenbütteler Boxers aus. Alle Punktrichter entschieden sich für ihn. Die Freude bei Abdulaev war riesig. Er erklärt: „Das war mein zehnter Sieg und mein allererster Kampf den ich nach Punkten gewonnen habe. Das war auch eine tolle Erfahrung im Gegensatz zu den meist frühen Siegen mit k.o. des Gegners.“