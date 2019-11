MTV zieht die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt

Nach dem 0:3 am Donnerstag gegen Kickers Emden ging es ganz schnell: Am Samstagmorgen gab Fußball-Oberligist MTV Wolfenbüttel via Facebook die im gegenseitigem Einvernehmen erfolgte Trennung von Habil Turhan und dessen Assistenten Mesut Dereköy bekannt. „Aufgrund der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen und der kommenden Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte wurde dieser Schritt beidseitig als notwendig...