Spätzünder mit Basketball-IQ

Die Aufgabe der Wolfenbütteler MTV/BG-Basketballer in der 2. Regionalliga lautet derzeit oftmals: Stolpern vermeiden. Jetzt geht es zum Beispiel als ungeschlagener Tabellen-Führer in der Heimfestung „LaPla“ gegen den Tabellenletzten TSV Neustadt II (Samstag, 20.15 Uhr). Ein Sieg ist also absolut...