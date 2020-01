Schladener hadern mit Schiri-Entscheidung

Bei der Landesmeisterschaft im eFootball führte für Lukas Hennig und Sebastian Rump am Ende ein technischer Fehler zum frühen Aus. In Konkurrenz mit 95 weiteren Zweier-Teams aus ganz Niedersachsen trat das Duo des SV Schladen in „Fifa 20“ für den Kreis Wolfenbüttel an. Die Landesmeisterschaft hat...