Von einem gebrauchten Tag sprach Coach Pascal Krafft für die SG Roklum-Winnigstedt nach einer schwachen Vorstellung in Salder. Mit dem 2:0 (1:0) war der Fußball-Bezirksligist noch gut bedient. MTV 2 holte einen Punkt, der SV Fümmelse unterlag 2:5.

VfL Salder – SG Roklum-Winnigstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 (2.), 2:0 (75.). Besonderes: gelb-rote Karte für Salder (40.) wegen wiederholtem Foulspiel. Das frühe 1:0 war bezeichnend für 90 Minuten: „Wir verlieren den Ball und kassieren sofort den Treffer. Das darf in dieser Situation nicht passieren“, ärgerte sich Krafft. Im Laufe der Partie ließ die SG alle fußballerischen Regeln außer Acht, machte es den Hausherren leicht: „Wir haben brutale Fehler gemacht, die heute jeder Gegner ausgenutzt hätte. Auch beim 2:0 verteidigen gleich drei Abwehrspieler katastrophal, so dass der Torschütze das Leder mühelos einschieben kann. Wir waren gar nicht auf dem Platz, ein Fehler reihte sich an den anderen. Auch kämpferisch war nicht viel los.“

Vor allem liefen die wenigen Aktionen Roklum-Winnigstedts ohne Tempo, so dass kein Spielfluss entstehen konnte. In der Rückwärtsbewegung habe niemand den anderen unterstützt, kritisierte Krafft, zudem fehlte jeglicher Einsatz in der mauen Partie, die läuferische Leistung sei unterirdisch gewesen. „Das reicht in dieser Liga nicht, um Punkte zu holen.“ Die Niederlage gehe völlig in Ordnung. Selbst das Überzahlspiel – in der 40. Minute sah ein Salder-Spieler die gelb-rote Karte – brachte keinen Schwung in die SG-Aktionen. „Es war einfach nur enttäuschend, was wir abgeliefert haben. Kaum nennenswerte Tormöglichkeiten über 90 Minuten sprechen für sich. Künftig muss einfach alles besser werden“, kündigte er an. Elementare Dinge will die SG nun in den anstehenden Trainingseinheiten schulen, um nicht erneut eine desolate Vorstellung abzuliefern. „Die Fehler müssen wir schnell abstellen, kompakt gegen den Ball verteidigen, eine Einheit auf den Platz bringen, den Einsatz steigern und kämpferisch alles geben“, fordert der Coach.

MTV Wolfenbüttel II – SV Fortuna Lebenstedt 1:1 (0:0). Tore: 0:1 (48.), 1:1 (50.) Kerim Charfi. Leistungsgerechtes Unentschieden der MTV-Reserve. In einer fairen Partie ohne Nickligkeiten waren die Tormöglichkeiten auf beide Seiten verteilt, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei der MTV in der zweiten Hälfte mehr Druck ausübte. Die Führung der Gäste glich kurze Zeit später Kerim Charfi aus. Danach hatten die Hausherren noch eine Vielzahl guter Möglichkeiten, die nicht genutzt werden konnten. Es fehlte Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

SV Fümmelse – Germania Bleckenstedt 2:5 (1:2). Tore: 0:1 (3.), 1:1 (24.) Nauras Khalid, 1:2 (34.) 1:3 (70.) 1.4 (71.), 1:5 (80.), 2:5 (84.) Dieter Neumann. Vor heimischer Kulisse verlor SVF mit viel Pech ein Spiel, das auf Augenhöhe stattfand. „Ein Doppelschlag der Gäste versetzte uns den Tiefschlag“, sagte Trainer Lars Eichholz. Das Ergebnis in dieser Höhe spiegele nicht das wahre Geschehen wider. „Wir haben uns teuer verkauft. Aber der Nadelstich der Gäste saß wohl zu tief.“ Man habe gesehen, dass Fümmelse in der Staffel bestehen könne. Es sei eine gute Leistung gewesen.

