Die Basketballerinnen des MTV/BG Wolfenbüttel haben einen Traumstart in die Regionalliga-Saison erwischt. Die Gäste aus Berlin kamen am Landeshuter Platz offensiv überhaupt nicht zur Entfaltung.

MTV/BG Wolfenbüttel – Weddinger Wiesel 60:37 (11:4, 18:12, 16:2, 15:19). Es war ein nervöser Start auf beiden Seiten. Nach fünf Minuten waren die Gäste sogar mit 4:0 in Führung. Dann fiel aber der erste Wurf der Gastgeberinnen durch den Ring und löste einen Lauf aus, der sich bis ins zweite Viertel erstreckte. In der 16. Minute stand es bereits 20:6.

„Der Lauf hat uns die nötige Sicherheit gegeben“, sagt MTV/BG-Trainer Andreas Hundt, der sich über zahlreiche Zuschauer in der Halle und draußen vor der Glaswand freute. „Das war eine tolle Aktion von unseren treuen Fans“, sagt der Trainer. Im dritten Viertel haben die Wolfenbüttelerinnen den Gästen endgültig den Zahn gezogen. Im gesamten Spielabschnitt gelang den Wieseln kein einziger Feldkorb – lediglich zwei Freiwürfe fanden ihren Weg durch die Reuse.

Damit war der Heimsieg so gut wie sicher, was Hundt nutzte, um durchzuwechseln und allen Spielerinnen Zeit auf dem Parkett zu gebeben. Der Trainer zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams. Sehr erfreulich sei zum Beispiel, dass der Distanzwurf wieder sitzt. In der Vorbereitung und den Testspielen hätten sich die Wolfenbüttelerinnen damit äußerst schwer getan, jetzt trafen Sina Geilhaar, Corinna Pöschel und Anna-Lena Sprenger jeweils zweimal von hinter der Drei-Punkte-Linie. „Für Sina war es zudem ihr erstes Spiel, bei dem sie einen Großteil der Hauptlast im Aufbau tragen sollte. Das hat sehr gut geklappt“, freut sich Hundt. Ebenso wichtig sei die gute Leistung auf der Center-Position: Neuzugang Morgana Sohn, Lina Lieckfeld und Sprenger als großer Flügel hätten sehr gute Arbeit geleistet, sagt der Trainer. Eine der Topscorerinnen des Gegners aus der Vorsaison hatten zudem die Wolfenbüttelerinnen Svea Junger und Marie Tepe gut im Griff. Inesa Kahrovic blieb im gesamten Spiel bei null Punkten.

„Alle waren fokussiert und konnten sich einbringen. Wir haben uns gut eingespielt, sind aber noch lange nicht da, wo wir hinwollen. In Sachen Intensität und Verteidigung erwarte ich noch mehr von meinen Spielerinnen. Da können wir uns noch weiterentwickeln“, sagt Hundt, der auch darauf verweist, dass Wedding sicherlich nicht zu den stärksten Mannschaften der Liga zählen werde.

MTV/BG: Conrad, Geilhaar 12/2 Dreier, Junger, Lieckfeld 8, Pöschel 16/2, Sohn 8, Sprenger 10/2, Stapel, Tepe 2, Wegmann, Wildrich 4.