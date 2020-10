Die Herzöge kehrten mit der erwarteten Niederlage aus Königs Wusterhausen zurück. Dass die Auswärtsfahrt für den Aufsteiger aber mit 87:59 (28:19, 17:10, 19:13, 23:17) in eine derartig deftige Klatsche mündete, lag nicht zuletzt an der Personalmisere, die überhaupt kein Ende zu haben scheint.

„Wir haben das Spiel immerhin mit neun Aktiven begonnen“, berichtete Trainer Thorsten Weinhold voller Sarkasmus. Doch schon die ersten Wechsel brachten Probleme: Die Youngster Leif Jacobsen (4min) und Jannis Nielandt (2:15min) mussten umgehend wieder raus. Während Schlaks Jacobsen über starke Rückenschmerzen klagte, erhielt Nielandt einen Schlag auf den Finger und sollte noch am Abend zur Untersuchung ins Hospital.

Somit standen Weinhold (nach dem Ausfall von Moritz Bothe unter der Woche) wieder nur die bekannten sieben Aufrechten zur Verfügung – viel zu wenig gegen das aus einer ganzen Reihe Söldnern zusammengestellte Team der „Red Dragons“. Sie betreiben in Königs Wusterhausen ziemlich viel Aufwand, um in der 1. Regionalliga eine gute Rolle zu spielen. Zentrale Figuren sind die Erstliga-erfahrenen Acha Njei (aus dem Alba Programm) und Center-Hüne Oliver Mackeldanz (2,11 Meter). „Auch in der zweiten Reihe spielen dort nur Leute mit mehr als zwei Meter“, berichtete Weinhold. Kein Wunder, dass das Rebound-Duell mit 60:28 eklatant an die Gastgeber ging. Mackeldanz (23 Punkte, 12 Rebounds) konnte schalten und walten, wie er wollte. Njei (27 Punkte) traf mehr Dreier (5) als alle Herzöge zusammen (3) – obwohl sie es 21mal versuchten. „Unsere Trefferquote ist derzeit wirklich unterirdisch“, räumte der Trainer ein. Doch er hatte auch Positives zu vermelden: „Uns sind einige schöne Steals gelungen, außerdem sorgt Zugang Kai Globig für genau die Entlastung, die ich mir von ihm gewünscht habe.“

Darüber hinaus sei auch die Stimmung beim Aufsteiger trotz der Serie von vier Niederlagen noch gut. „Denn im Grunde sind wir in puncto Tabellenpunkt-Ausbeute ja immer noch im Plan – wenn man mal von der Niederlage nach Verlängerung in Bramsche absieht.“

