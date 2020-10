Kalt erwischt wurde Fußball-Bezirksligist SV Fümmelse. Bereits nach vier Minuten bekamen die Gästen aus Salder einen umstrittener Elfmeter zugesprochen, der prompt zum 0:1 führte. Der SV zeigte sich geschockt.

Gestartet waren die Hausherren mit einer defensiven Ausrichtung, die natürlich nach dem frühen Gegentor umgestellt werden musste. Geprägt war die Partie für beide Mannschaften durch zweifelhafte Entscheidungen. Zum Beispiel wollte der angeblich gefoulte Spieler aus Salder beim Elfmeter zunächst zum Eckstoß schreiten, ehe der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. „Da haben sich alle gewundert“, haderte SV-Trainer Lars Eichholz. Er und sein Team brauchten einige Zeit, um den Schock des Gegentores zu verarbeiten.

Als man sich wieder gefangen hatte, fiel nach einer Ecke unglücklich das 0:2, als Salder den zweiten Ball verwertete. Und schließlich profitierte der VfL beim 0:3 von einem groben Abwehrschnitzer der Hausherren. Nach dem Wechsel begann der SV drangvoll und wurde schnell mit dem 3:1 durch Tobias Wohlfart belohnt. „Ich habe in der Pause deutliche Worte an die Mannschaft gerichtet und an den Teamgeist appelliert“, erklärte der Coach nach den enttäuschenden 90 Minuten.

Dieser Appell schien zunächst gefruchtet zu haben. Als dann auch noch die Offensivkräfte Devin Derbent und Alexander Basse auf ihre Einwechslung warteten, wollte man mit dieser Maßnahme das Ruder noch mal herumreißen. Bevor das Duo jedoch ins Spiel eingreifen konnte, fiel das vorentscheidende 1:4, was gleichzeitig der Endstand war. Fazit des Trainers: „Es war heute eindeutig mehr drin.“

