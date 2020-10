Im Kreispokal schied die SG Achim/Börßum/Hornburg etwas überraschend in Salzgitter bei der Zweitvertretung von KSV Vahdet aus. Der FC Arminia Adersheim kam wie erwartet eine Runde weiter.

KSV Vahdet Salzgitter II – SG Achim/Börßum/Hornburg 5:3 (3:2). Tore: 0:1 Blume (9.), 0:2 Biehl (16.), 1:2/2:2 (23./35.), 2:3 Vöster (45.), 3:3/4:3/5:3 (64./78./85.). Eine unnötige Niederlage. „Wir haben das Spiel durch fünf individuelle Fehler verloren, da war kein einziges schön herausgespieltes Tor dabei, und wir waren sogar stark ersatzgeschwächt“, ärgerte sich SG-Trainer Denny Sondergeld.

SG Lucklum/Veltheim II – TSV Lochtum 9:10 n.E. (4:4; 1:2). Tore : 0:1/0:2 (11./13.), 1:2 Swaray (14.), 1:3 (61.), 2:3/4:4 Bah (76./85.), 3:3 Bamba (80.), 3:4 (84.). Die Platzherren retteten sich noch in das Elfmeterschießen, zogen dort aber den Kürzeren.

SG Lucklum/Veltheim – FC Armina Adersheim 1:5 (0:3). Tore: 0:1/0:2 Niewiadomski (21./26.), 0:3 Koch (31.), 0:4 Krüger (70.), 1:4 Langner (75.), 1:5 Schlochtermeyer (87.). „Ich kann mit der Niederlage leben, obwohl sie um ein Tor zu hoch ausgefallen ist – ein 2:4 wäre auch in Ordnung, da wir eine hochkarätige Chance ungenutzt ließen“, sagte Trainer Hans Günter Schenkel , der dennoch gut gelaunt war: „Auf diese Leistung können wir jetzt aufbauen für die weiteren Punktspiele.“

TSV Gielde – KSC Wolfenbüttel 10:11 n.E. (1:0; 1:1). Tore: 1:0 Ahrens (52.), 1:1 (72.). Beide Mannschaften konnten sich nicht auf einen Gewinner in der regulären Spielzeit einigen, so musste das Duell Schütze gegen Torwart her.

SV Schladen – TuS Cremlingen 1:4 (1:1). Tore: 0:1/1:4 Kunkel (8./82.), 1:1 Preteni (39.), 1:2 Krüger (47.), 1:3 Schlesag (80). „Schwieriges Spiel, ab der 60 Minute in Überzahl wurde es dann besser – und unser Sieg verdient“, sagt Cremlingens Trainer Fabian Oeft.

SV Kissenbrück – FG Vienenburg/Wiedelah 1:3 (1:2). Tore : 0:1 (22), 1:1 Brennecke (27.), 1:2 (41.), 1:3 (90.). Da war mehr drin. „Wir haben im ersten Durchgang nicht gut gespielt, doch nach dem Wechsel – die Gäste dezimierten sich um einen Akteur selbst – haben wir Druck gemacht. Aber auch beste Gelegenheiten, wie freistehend vor dem Tor aus Nahdistanz, haben wir kläglich liegen gelassen“, ärgerte sich der SV-Trainer Alexander Böhm. Ein Konter entschied das Spiel endgültig.

FC Zellerfeld – SV Wendessen 0:10 (0:5). Tore : Döring (3), Chakir (2), Speldrich (2), Kerler, Kramer und ein Eigentor. Die Gäste waren hoffnungslos überfordert. „Das Spiel gehörte über 90 Minuten klar uns, und das Ergebnis geht so in Ordnung“, fasste SVW-Trainer Dennis Neubauer zusammen.