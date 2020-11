WVC-Trainer Kretschmer: „Fast wie eine Sommerpause“

Vor einer Woche teilte der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) mit Blick auf die Corona-Pandemie mit, dass der Spielbetrieb aller Ligen des Verbandes bis Ende des Jahres ausgesetzt wird. Daher wurde der Verbandsspielausschuss gebeten, „mögliche Szenarien für eine Rückkehr in den Spielbetrieb ab Januar 2021 zu erarbeiten“, heißt es vom Verband.

„Wir haben Verständnis für die Maßnahmen, die durch die offizielle Stellen erlassen wurden. Auf der einen Seite verstehe ich die Schutzmaßnahmen, auf der anderen Seite denke ich, dass es unter Auflagen aber auch Aktivitäten im Breitensport geben könnte. Man darf nicht vergessen, dass es sehr gefährlich sein kann, wenn Leute keinen Sport mehr treiben und sich nicht mehr bewegen, da Sport ein wichtiges Mittel zum Stressabbau ist“, sagt Markus Lunter, Abteilungsleiter des Wolfenbütteler VC, zur aktuellen Situation.

Lunter, der auch Trainer der Landesliga-Volleyballer des WVC II ist, hat seinen Spielern empfohlen, sich durch individuellen Sport, konkret durch Kraftübungen und Joggen, fit zu halten. „Da muss man eben flexibel sein und schauen was man gerade machen kann.“ So gelte es vorerst, besonders den jungen Menschen in dieser Zeit eine Perspektive zu bieten, damit sie nicht das Interesse am Sport verlieren

Wie es hinsichtlich des Ligabetriebs nun weitergehen kann, ist bis dato unklar. Eine sofortige Wiederaufnahme der Liga nach Aussetzung des Spiel- und Trainingsbetriebes würde ein Fehlen der Vorbereitung bedeuten.„Eigentlich müsste man sich zumindest im Januar vorbereiten, um dann von Februar bis April den Wettkampfbetrieb auszutragen. Die Vorbereitung ist vor allem unter Verletzungskriterien wichtig, da ist es gut wenn man in der Routine bleibt und die fehlt jetzt erstmal“, betont der Übungsleiter und ergänzt: „Je höherklassiger man spielt, desto feiner sind die Bewegungsabläufe und umso wichtiger ist demnach die Vorbereitung.“

Den Wettkampf an sich möchte Lunter „nicht so hoch halten. Wenn man dann nur noch die Rückrunde spielen kann und nur eine Begegnung pro Gegner hat, wird es immer einen geben, der sich benachteiligt fühlt, da oft nur die Tagesform entscheidet – und wir möchten ja alle einen fairen Wettkampf.“

Das sieht auch Jens Rößler, Trainer der WVC-Frauen, ähnlich: „Es würde viel an Vorbereitung fehlen. Damit meine ich nicht nur die Winterpause, sondern auch die verkürzte Sommervorbereitung. Ich bin da etwas gespaltener Meinung, aber ich denke, wenn wir die zweite Halbserie spielen, würde das den Wettbewerb verzerren. Das Ganze sollte zumindest ohne Wertung stattfinden.“

Ansonsten sieht der Trainer – bei aller Enttäuschung – die Lage insgesamt entspannt: „Das Gefühl, dass der Spielbetrieb ausgesetzt werden kann, hat ja immer mitgeschwungen. Wir haben viel an Hygienekonzepten gearbeitet, haben die Leute dahingehend geschult und haben Pläne für die Spieltage gemacht. Das verpufft nun natürlich alles. Wenn man das aber auf die gesamte Gesellschaft spiegelt, sind wir nur ein kleines Licht und folgen dem, was gerade von uns erwartet wird.“

Dramatischer sei es, dass man auch draußen nicht gemeinsam trainieren könne, so der Coach weiter. „Wir hatten überlegt, ob wir auf dem Hartplatz des MTV Wolfenbüttel trainieren und sind natürlich traurig, dass auch dies nicht geht. Wir lassen nun erstmal den November vergehen und schauen, ob wir es dann doch noch zumindest outdoor versuchen können.“

Auch Michel Kretschmer, an der Seitenlinie der Oberligamannschaft des WVC tätig, gibt sich weitestgehend gelassen: „Ich nehme das erstmal so hin und finde es ganz gut, dass die Saison nicht von vornherein komplett abgebrochen wird. Nun haben wir erstmal zwei Monate frei. Das ist fast wie eine Sommerpause. Für die Motivation ist das natürlich suboptimal und es müsste dann wieder eine komplette Vorbereitung anstehen. Wir warten nun erstmal ab. So schade das alles ist, fände ich es gesamtgesellschaftlich vermessen, wenn wir uns als Nicht-Profisportler über alles stellen und von den Regeln ausgenommen würden.“