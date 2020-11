MTV Wolfenbüttel spielt erst 2021 wieder Fußball-Oberliga

Jetzt steht es fest: In Wolfenbüttel wird in diesem Jahr kein Fußball-Spiel mehr ausgetragen. Der Bezirk Braunschweig und der Kreis Nordharz hatten längst entschieden, den Pflichtspielbetrieb erst nach dem Jahreswechsel wieder aufzunehmen. Jetzt teilt auch der Niedersächsische Fußballverband (NFV) mit, dass 2020 keine Partie mehr angepfiffen wird. Das habe der Verbandsvorstand in einer Videokonferenz beschlossen, um den Vereinen Planungssicherheit zu geben.

Betroffen ist davon der MTV Wolfenbüttel, der in der Oberliga noch zwei Partien im Dezember in Aussicht gehabt hätte: ein Heimspiel am 5. Dezember gegen SV Arminia und eine Woche später die Begegnung beim 1. FC Germania Egestorf Langreder. „Diese Entscheidung ist auf der einen Seite natürlich verständlich, auf der anderen Seite steht uns jetzt wieder ein langer Zeitraum bevor, in dem wir die Jungs sinnvoll beschäftigen müssen. Außerdem ist es schade, weil wir gerade richtig in der Saison angekommen waren und tolle Ergebnisse eingefahren haben“, sagt MTV-Trainer Stefan Gehrke.

Bislang hatten die Meesche-Kicker sich für den Ernstfall noch mit einem improvisierten Programm so fit wie möglich gehalten. Bei einer Challenge traten die Spieler in vier Teams gegeneinander an, spulten individuell Kilometer ab und absolvierten Kraft-Übungen. Die Ergebnisse überwachte das Trainer-Team um Gehrke und Hannes Deicke. Das Siegerteam wird jetzt von den Coaches zum Essen eingeladen, die Verlierer müssen zwei Wochen lang Kabinen-Dienst leisten.

„Es wurde spannend und ging kurios aus, weil das Team, das vorne lag, am letzten Tag seine Ergebnisse zu spät online gestellt hat“, berichtet Gehrke. Das pünktliche Hochladen gehörte aber zur Abmachung. Somit rutschte dieses Team kurz vor Schluss von Rang eins auf den letzten Platz und muss den ungeliebten Materialdienst übernehmen. „Die haben sich schon geärgert, aber das gehört für mich als Disziplinar-Maßnahme dazu“, sagt Gehrke.

In einer Sonderkategorie sollten die Spieler zudem kreativ werden und ein sportliches Video drehen, bei dem es gerne auch humorvoll zugehen kann. „Besonders viel Mühe hat sich Felix Brand gemacht“, sagt Gehrke. Der MTV-Keeper ließ sich in einem „aktuellen Sportstudio“ bei Übungen filmen, die er ausschließlich mit Toilettenpapier-Rollen ausführte. Das Video von Brand ist auf den MTV-Kanälen in den sozialen Netzwerken zu sehen. Für die MTVer stehen jetzt weitere Lauf-Einheiten mit fußballspezifischen Belastungen auf dem Plan, bei dem das Tempo immer wieder variiert wird. „Auf Dauer machen diese Fahrtspiele aber keinen Spaß“, betont Gehrke.

Ab Bezirksebene abwärts stand schon länger fest, dass der Spielbetrieb für 2020 beendet ist. Für die Teams gibt es daher momentan kein konkretes Trainingsziel. „Ich habe meinen Spielern ein Workout empfohlen, das drei Einheiten pro Woche beinhaltet. Es geht darum, in Bewegung zu bleiben und den Fettanteil niedrig zu halten“, schildert Jens Hueske, Trainer des Bezirksligisten MTV Salzdahlum, seine Herangehensweise.

Beim BV Germania Wolfenbüttel ist dagegen eine komplette Pause angesagt. „Wir hatten gehofft, lockere Trainingseinheiten durchführen zu können. Das geht nicht. Daher machen wir momentan nichts“, sagt BVG-Trainer Jan Kolodziej. In Kürze wollen aber die Germania-Trainer sich telefonisch über die Vorbereitung abstimmen und individuelle Trainingspläne erarbeiten.

Vom NFV heißt es derweil, dass noch bis zum 30. November der Trainings- und Spielbetrieb für Freizeit- und Amateurmannschaften auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen untersagt bleibe. Der Verband strebe an, den Spielbetrieb mit Beginn des neuen Jahres wieder aufzunehmen.

„Von einer Winterpause im herkömmlichen Sinne können wir in dieser Saison ohnehin nicht sprechen. Sofern es die behördliche Verfügungslage und das Wetter zulassen, wollen wir 2021 so früh wie möglich wieder starten“, wird NFV-Präsident Günter Distelrath in einer Pressemitteilung zitiert.