VfR-Damen holen „ein glückliches Remis“ – mit reichlich Pech

So richtig ließ sich dieser Samstag aus Sicht der Tischtennis-Damen des VfR Weddel nicht einordnen: Da war einerseits die Freude darüber, dass sie auch ohne ihre etatmäßige Nummer 1, Lidiia Schönknecht, dem SV Werder Bremen ein 5:5-Unentschieden abgetrotzt hatten. Da waren andererseits die Tatsachen, dass die Gäste nur zu dritt angereist waren und dass sie selbst fünf Sätze unglücklich mit 9:11 und einen Satz gar erst in der Verlängerung mit 11:13 abgegeben hatten. Und letztlich war Tischtennis – ja, der Sport generell – doch auch nur eine Nebensache.

„Dass man an einem für die Ukraine so traurigen Tag überhaupt ein Tischtennis-Spiel absolvieren muss, ist in meinen Augen eine Zumutung“, sagte Weddels Teamchef Hans-Peter Schlüter. „Als Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk“ hatte sich das VfR-Team dazu entschlossen, mit Stickern in den Farben der ukrainischen Flagge auf den Shirts an die Tische zu gehen.

An diesen fanden drei Spiele weniger als üblich statt, weil bei den Bremerinnen Angreiferin Klara Bruns fehlte. So gingen ein Doppel sowie zwei Einzel kampflos an den VfR. Im anderen Doppel legten Miriam Dederding und Linda Rudel sehr stark los (11:4), gaben aber die folgenden Sätze gegen Hannah Detert/Jessica Boy recht deutlich ab.

Dederding blieb danach chancenlos gegen die, so Schlüter, „ex­trem unangenehme Material-Verteidigerin Boy. Miriam kam mit deren unterschiedlichen Belägen nicht zurecht.“ Anschließend setzte sich Linda Rudel überraschend deutlich gegen Detert durch. Bei ihrem Dreisatzsieg gelang es Rudel hervorragend, die schnellen Rückhand- und Vorhand-Topspins der Bremerin clever auszublocken.

Die folgenden Duelle verliefen weitestgehend knapper. Nadine Rudel hatte gegen Sarah Bischoff in gleich zwei Sätzen knapp mit 9:11 das Nachsehen. Im Spitzeneinzel gegen Detert hatte auch Dederding Pech, als sie bei ihrer 1:3-Niederlage die beiden ersten Durchgänge jeweils nur mit 9:11 abgab. „Den dritten Satz gewann sie dann klar mit 11:4. Das zeigt: Mit etwas mehr Glück hätte dieses Match auch 3:0 für Miriam ausgehen können“, konstatierte der Weddeler Trainer.

Ähnlich erging es Linda Rudel im Duell mit der Defensivspezialistin Boy. Beim Stande von 1:1 in den Sätzen brachte Rudel im dritten Abschnitt äußerst unglücklich eine 9:7-Führung nicht durch, im vierten spielte die Bremerin ausgerechnet beim Stand von 11:11 zwei Kantenbälle zum Sieg.

Weil aber auf Melanie Mosterdijk Verlass war, sie gab beim 3:0 gegen Bischoff insgesamt nur zwölf Punkte ab, gab es letztlich das 5:5-Remis – „ein glückliches für uns, weil wir verloren hätten, wenn Bremen mit Klara Bruns angetreten wäre“, bilanzierte Hans-Peter Schlüter, aber eben auch eines mit reichlich Pech in den einzelnen Spielen.

Die Ergebnisse im Überblick

VfR Weddel – SV Werder Bremen 5:5

Dederding/L. Rudel – Detert/Boy11:4, 8:11, 7:11, 3:11

Mosterdijk/N. Rudel – kampflos11:0, 11:0, 11:0

Miriam Dederding – Jessica Boy 7:11, 1:11, 6:11

Linda Rudel – Hannah Detert 11:4, 11:7, 11:7

Melanie Mosterdijk – kampflos 11:0, 11:0, 11:0

Nadine Rudel – Sarah Bischoff 9:11, 6:11, 9:11

Miriam Dederding – Hannah Detert9:11, 9:11, 11:4, 2:11

Linda Rudel – Jessica Boy 11:9, 2:11, 9:11, 11:13

Melanie Mosterdijk – Sarah Bischoff 11:6, 11:3, 11:3

Nadine Rudel – kampflos 11:0, 11:0, 11:0

