MTV Salzdahlum präsentiert sich in klasse Frühform

Für den MTV Salzdahlum (hier Tristan Richter am Bal) geht es nach dem Erfolg gegen Oker im Bezirkspokal nun in Runde 2 gegen den Kreisrivalen Adersheim weiter.

Eine magere Ausbeute gab’s für die Wolfenbütteler Kreisvertreter in Runde 1 des Fußball-Bezirkspokals. Wirklich zu überzeugen wusste nur der MTV Salzdahlum, der den VfL Oker beim 3:1 jederzeit im Griff hatte.

SV Fümmelse – SV Union Salzgitter 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Sander (27.), 0:2 J. Teuber (57.), 0:3 Sander (72.), 0:4, 0:5 Duwe (89., 90.).

12 gegen 13 – so lautete die Aufstellungsformel vor der Partie. Fümmelses Coach Jörg Müller hatte gerade noch 12 einsatzfähige Spieler beisammen, die Gäste aus Salzgitters Süden reisten mit 13 Akteuren an. „Urlauber, Verletzte, Angeschlagene – so ist das eben“, sagte Müller achselzuckend.

In Halbzeit 1 „haben wir gut mitgehalten“, meinte Müller. Seine Jungs hätten, obwohl einige auf ungewohnten Positionen agieren mussten, sauber verteidigt. „Am Ende haben uns individuelle Fehler und ein Abseitstor von Union das Genick gebrochen“, erzählte Müller. „Viel wichtiger ist aber, dass wir nächste Woche zum Punktspielstart bei der Sache sind.“

SG Roklum/Winnigstedt – SV Rammelsberg 6:7 n. E. (1:1, 1:1). Tore: 0:1 (16.), 1:1 Schulze (32.).

Es war ein Pokalspiel mit Chancen en masse auf beiden Seiten. „Gefühlt hätte das Spiel auch ohne Elferschießen 6:7 enden können“, sagte Roklums Spielertrainer Pascal Krafft. Dessen Querschläger leitete in der 16. Minute den Rückstand der Gastgeber ein. Roklums Keeper Leon Stahlmann reagierte zunächst glänzend, doch der Nachschuss saß zum 0:1. Eine Viertelstunde später glichen die Roklumer aus: Dominik Schulze setzte sich beherzt durch und traf ins lange Eck zum 1:1. In Halbzeit 2 spielten es die Roklumer in der Offensive oft zu kompliziert. „Wir wollten immer noch Schleifchen um unsere Aktionen schnüren, aber so was können wir nicht“, sagte Krafft. „Das Elfmeterschießen war dann Lotterie.“

MTV Salzdahlum – VfL Oker 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Syfus (30., 55.), 3:0 Struck (72.), 3:1 Kessedou (82.).

Eine Woche vor dem Punktspielstart präsentierten sich die Salzdahlumer in ausgezeichneter Verfassung. „Wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen, einer war für den anderen zur Stelle. So muss das sein“, sagte Salzdahlums Co-Trainer Julian Scheer.

Okers Offensivaktionen beschränkten sich vorwiegend auf hoch und weit nach vorne getretene Bälle, berichtete Scheer weiter. „Die haben wir problemlos verteidigt bekommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass für uns etwas anbrennen könnte.“

SC Gitter – TSV Sickte 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 3:0 Rost (29., 72.), 2:0 Günther (44.).

Fußball paradox im Süden Salzgitters: Sickte machte das Spiel, Gitter die Tore. „Wir haben uns mal wieder typische Sickter Gegentore gefangen“, sagte TSV-Trainer Patrik Ahlborn. „Unser letzter Mann patzt – Tor für den Gegner! Ein anderer legt sich den Ball zu weit vor – Tor für den Gegner!“

Die Sickter dagegen erspielten sich klarste Torchancen, „aber wir drücken den Ball einfach nicht hinter die Linie“, erzählte Ahlborn weiter. „In anderen Situationen haben wir keine guten Entscheidungen vor dem gegnerischen Tor getroffen. Unter dem Strich spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf nicht wider.“

FG Vienenburg/Wiedelah – FC Arminia Adersheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Marktl (22.), 0:2 Kaptantogrul (70.).

Es war ein souveräner Auswärtssieg gegen einen „ekligen“ Gegner. „Die haben tief gestanden. Letztlich haben wir da aber mit breiter Brust souverän gewonnen“, sagte Arminias Spielertrainer Garrit Golombek. Die Gäste hatten sich im Verlauf der Partie ein klares Chancenplus erarbeitet und dabei einige gute Gelegenheiten ausgelassen. Zu 100 Prozent zufrieden war Golombek zwar nicht mit dem Auftritt, „das zweite Tor haben wir aber sehr schön herausgespielt. Das sah schon nach dem aus, was wir uns vom Spielerischen her vorstellen“, erklärte der FCA-Coach.

