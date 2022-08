MTV Salzdahlum trifft in Sonnenberg im halben Dutzend

6:0 (1:0) auswärts gegen Aufsteiger TSV Sonnenberg gewonnen. „Wir dachten, wir seien damit Tabellenführer“, sagt Jens Hueske, Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten MTV Salzdahlum. Doch Pustekuchen! Es gab an Spieltag 1 in Staffel 2 zwei 8:0-Sieger, der MTV reiht sich folglich an Position 3 ein.

Der nicht ganz ernst gemeinte Seitenblick von Hueske zeigt, dass die Salzdahlumer durchaus mit Ambitionen in die neue Spielzeit gehen. In Sonnenberg dominierten sie über weite Strecken – und das, obwohl Hueske 12 Spieler wegen Urlaub, Erkrankung oder Verletzung ersetzen musste. „Wir hatten nur noch zwei Feldspieler auf der Bank.“ Zum einen Marius Holzkamp aus der „Zweiten“, zum anderen Hueske selbst. In der 75. Minute beorderte sich der Spielertrainer selbst auf den Rasen, nur vier Minuten später hatte auch Hueske seinen Beitrag zum am Ende halben Dutzend Tore geleistet. Tristan Richters Maßflanke drückte Hueske mit der Innenseite zum 4:0 ins Netz.

Das Tor des Tages aus Salzdahlumer Sicht gelang Andy Koch. „Ein 20-Meter-Strahl, direkt oben rein“, beschrieb Hueske den trockenen Abschluss seines Mitspielers zum 5:0 (84.). Den Schlusspunkt setzte Sekunden vor dem Abpfiff Phil Cavelmann, der von Tristan Richters Vorlage profitierte. Richter, selbst Schütze zum 3:0 (76.), war als Vorlagengeber an drei weiteren Salzdahlumer Toren beteiligt. In die Erfolgsspur gebracht hatte den MTV Doppeltorschütze Linus Hennecke, der früh in Halbzeit 1 zum 1:0 (20.), sowie nach 67 Minuten zum 2:0 getroffen hatte.

Hueske freute sich nach Abpfiff nicht nur über den deutlichen Auftaktsieg, er lobte seine Mannschaft auch für das „Zu-Null-Spiel“. Seine Mannschaft habe „bis zum Ende durchgezogen“, berichtete Hueske. „Wir hatten keinen Wackler drin, keine Unachtsamkeit, die noch zu einem Gegentor hätte führen können.“

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt der Hueske-Elf nicht. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) kehrt sie auf den Rasen zurück. Im Zweitrundenspiel des Bezirkspokals tritt der MTV bei Arminia Adersheim an.

