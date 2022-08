Schladen verliert das Spiel und zwei Leistungsträger

Wolfenbüttel. Die Nordharzklasse-Fußballer des SV verlieren 1:3 in Othfresen. Wendessens „Zweite“ holte in Salzgitter immerhin einen Punkt.

Es war ein gebrauchter Mittwochabend für die Schladener Fußballer in der 1. Nordharzklasse. Das Team verlor nicht nur in Othfresen mit 1:3, sondern musste auch zwei schwere Verletzungen verkraften. Die Reserve des SV Wendessen holte in Salzgitter immerhin einen Punkt.

FC Othfresen II – SV Schladen 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Guder (16.), 2:0 Daher (33.), 2:1 Löffler (81.), 3:1 Kokott (85.).

Jan Fischer und Mario Knack-stedt verletzten sich so schwer, dass sie vor der Pause ausgewechselt werden mussten. „Das erste Tor der Gastgeber ist aus einer Abseitsposition entstanden“, ist SV-Spielertrainer Fischer überzeugt. Außerdem seien den Gästen in der zweiten Halbzeit zwei Treffer nicht anerkannt worden. „Nach dem Anschlusstreffer waren wir am Drücker, bekommen aber per Konter das 1:3“, berichtete Fischer.

Borussia Salzgitter II – SV Wendessen II 3:3 (1:1). Tore: 1:0 Mujezinovic (6.), 1:1 Kramer (9.), 2:1 Calinciuc (53.), 2:2 Döring (72.), 2:3 Kieltsch (73.), 3:3 Teminskij (85.).

Der erste Punkt für die SVW-Reserve: Zweimal glichen die Gäste aus, erst durch Marc Kramer, dann durch Marcel Döring. Marcel Kieltsch brachte Wendessen sogar in Führung, die aber nur bis zur 85. Minute Bestand hatte

